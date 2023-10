Album souvenir : Hormidas Trudeau

Paul Carle et Michel Allard, historiens

Hormidas Trudeau fait partie de ces pionniers du village de Val-David, avec les Isaïe Deschamps, Anthime Ménard et bien sûr Léonidas Dufresne et d’autres.

Une première mention de la présence d’Hormidas Trudeau sur notre territoire

LA CONSTRUCTION DU PONT TRUDEAU

Ce pont a été construit par Hormidas Trudeau entre 1913 et 1915. Hormidas Trudeau achète en 1913 les lots 28 et 29A du 10e Rang du canton Morin de Frédéric Beaulne, soit au total 114 acres. Il construit un pont joignant les deux rives de la rivière du Nord entre 1913 et 1915; en octobre 1915, il reçoit d’Henriette et Anna Vendetteune bande de 36 pieds de large sur leurs terrains (les lots 28 et 29 sur le 11e rang du canton Morin), permettant au « chemin Trudeau » (devenu la montée Trudeau et la montée Prédéal-Trudeau aujourd’hui) de joindre le chemin de la Rivière (11e Rang du canton Morin) au chemin de la Montagne (10e Rang du canton Morin). Jusque-là, on ne traversait la rivière du Nord que sur les traverses ou passerelles dangereuses des moulins (Bélisle, Côté et Préfontaine) sujettes aux débâcles et aux incendies, et souvent non fonctionnelles. Le chemin Trudeau et le pont Trudeau seront vendus à la municipalité de paroisse de Sainte-Agathe en décembre 1920 (rappelons que Val-David ne deviendra municipalité qu’en 1921 et deviendra alors propriétaire du pont). Le pont sera reconstruit en fer en 1931. Il fut inauguré à l’automne 1931 en présence d’Athanase David, députélibéral du comté de Terrebonne. En cette période de crise économique, le député en profite alors pour lancer un des rares derniers appels en faveur de l’agriculture sur notre territoire.

Une seconde mention

Hormidas Trudeau offre un terrain pour la construction de la chapelle qui deviendra l’église de Val-David

Lorsqu’au mois de juin 1917, Mgr François-Xavier Brunet, évêque du Diocèse de Mont-Laurier, autorise la fondation de la paroisse Saint-Jean-Baptiste-de-Bélisle, un noyau de village existe déjà, autour des moulins de Joseph Bélisle. Il semble qu’Hormidas Trudeau soit le premier à offrir un terrain à la future Fabrique, à proximité du pont qu’il vient de construire sur la rivière du Nord (à l’intersection du chemin de la Rivière et de la montée Trudeau).

Au début du mois de mai 1917, M. Hormidas Trudeau fait préparer une requête par son fils, Père blanc, M. Trudeau, personne, pas même ses voisins, ne signa ladite requête. Il demande alors à Léonidas Dufresne de s’en occuper. À la fin juin 1917, Mgr Brunet vient lui-même visiter les lieux avec le Père blanc Trudeau, le curé Bazinet de Sainte-Agathe, Léonidas et d’autres notables. Un autre terrain paraît plus avantageux, parce que situé au cœur du village. Ce terrain appartient à une compagnie juive, la Instalment Sales Co., dont Henry Berlin est le président. Le lendemain matin, Léonidas Dufresne achète le terrain de la Instalment Sales Co. Sans tarder,Mgr Brunet est informé par téléphone; il arrive la semaine suivante marquer l’emplacement et demande d’ouvrir pour s’y rendre un chemin qui deviendra en 1917 la rue de l’Église. Le terrain sera rapidement défriché, le chemin aménagé. M. l’abbé Brousseau, vicaire à Sainte-Agathe, fait préparer les plans de lachapelle. Des soumissions sont demandées et un contrat octroyé la première semaine d’août 1917. Le dernier dimanche de ce même mois, la chapelle est prête. Une première messe y est célébrée, chantée par M. l’abbé Brousseau, qui deviendra le premier curé de la paroisse.

Les recherches indiquent qu’il ne semble pas y avoir eu d’acte de vente ou de donation des terrains à laFabrique de la Paroisse. En 1922, Léonidas Dufresne, qui constate l’imbroglio, achète les deux terrains et en fait don à la Fabrique. Ce premier acte de donation, rédigé par Me Chaussé, notaire à Sainte-Agathe-des-Monts, n’est pas enregistré aux archives du comté et disparaît lors d’un feu à l’étude du notaire.

Le 10 avril 1978, monsieur Léonidas Dufresne fait exécuter par Me Yves Léonard, notaire à Sainte-Agathe-des-Monts, un second acte, par lequel il fait don des terrains en cause à la Paroisse.

Qu’est-il advenu de la famille Trudeau?

Le pont Trudeau, avec la montée Trudeau et Prédéal–Trudeau, restera le seul chemin public entre le chemin de la Rivière et celui du rang 10 jusqu’à la construction en 1948 d’un pont sur la rue de l’Église.

Hormidas Trudeau n’apparaît pas dans la liste des signataires de la requête pour créer un village en 1921. Nous ignorons pourquoi ou à quel moment il quitte la région. Il ne semble pas avoir laissé de dépendants.

Son pont est un peu tombé dans l’oubli au cours des dernières années. Toute information supplémentaire sur la famille Trudeau serait appréciée pas la Société d’histoire.

