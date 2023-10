Participation au concours : Je me souviens

Le mois dernier, c’est Isabelle Labrecque qui a remporté un prix de 50 $ en partageant ses coups de cœur dans le journal Ski-se-Dit.

Ce mois-ci, c’est Mariette Morissette qui nous a envoyé ses souvenirs :

Hommage à la famille Laforce

50 ans du domaine Camping Vallée-Bleue

Dans les années 1974-1975, Claire et Jacques Laforce ont décidé d’installer un camping familial sur leur terrain situé à Val-David. Cela allait permettre aux parents et à leurs enfants de pratiquer plusieurs sports de plein air offerts dans la région des Laurentides. En hiver, les familles pouvaient skier sur les pentes de Vallée-Bleue et en été, elles pouvaient profiter de la plage et du terrain de tennis situés au pied de la montagne. Plusieurs s’adonnaient également au plaisir de la voile sur le merveilleux lac des Sables de Sainte-Agathe-des-Monts.

Quel bonheur d’aller installer notre roulotte au camping Vallée-Bleue et de retrouver nos amis : Marcel Coutu, Marcel Gaudet, Nicole Monette, Gilles Bourret, Gilles Morissette, Claire Poirier, Armand Dufort, Claude Roy et bien d’autres! Plusieurs venaient de Longueuil, de Saint-Lambert ou de Laval. Nous étions sûrement 80 familles à nous réunir sur ce site spécialement aménagé pour répondre à nos besoins. Tous les services d’eau, d’électricité et d’égout y étaient accessibles.

L’une de nos activités préférées était le fameux Carnaval d’hiver, organisé par notre ami Jean-Paul Vendette. Les skieurs étaient invités à se costumer pour participer à la parade et au concours du plus beau costume. À la tombée du jour, nous étions tous très emballés de participer à la descente aux flambeaux. Nous terminions la fête par une soirée dansante avec orchestre. Beaucoup de plaisir partagé!

En mars, pour souligner la journée internationale des femmes, Claire organisait la Semaine de la femme. Ce rassemblement de skieuses se terminait par un délicieux souper au restaurant. Après de belles journées d’activités de plein air, il n’était pas rare que nous nous retrouvions entre amis à la Butte à Mathieu. Nous partagions encore de beaux moments au rythme de la musique.

Claire et Jacques sont maintenant retraités, et c’est au tour de leur fils, Pierre, de garder vivante l’entreprise de ses parents. Il a pris la relève et prend bien soin de ce site unique et enchanteur afin que d’autres familles puissent y vivre, comme nous, des moments inoubliables. Il serait bien apprécié que la Municipalité de Val-David encourage cet endroit qui existe depuis 50 ans. Les gens qui y habitent apprécient tous les services qu’ils y reçoivent à prix abordables.

Quant à Claire et Jacques, ils se promènent entre Sainte-Agathe et Puerto Morelos, au Mexique, où ils reçoivent les familles de leurs trois enfants, Pierre, Sylvie et Robert.

Claire et Jacques, grâce à votre initiative, vous nous avez offert de nombreuses occasions de nous rassembler et de tisser des liens d’amitié précieux. Merci de tout cœur pour votre grande générosité, votre bonne humeur et votre gentillesse. Nous vous souhaitons une belle retraite bien méritée!

