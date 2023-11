Immobilier : Les familles et le budget

Lorraine Hamel

Courtier immobilier et résidentiel

L’hiver arrive, on a passé la rentrée des classes et voilà déjà Noël à l’horizon… et ça vient vite.

La facture d’épicerie ne cesse d’augmenter. J’ai rencontré Dominique Cadieux, le directeur général de Bouffe laurentienne, et il m’expliquait que les tablettes de denrées sont vides. L’organisme reçoit des demandes de familles qui travaillent mais qui n’arrivent pas à payer le panier d’épicerie. C’est la nouvelle réalité, et elle est dure pour tous!

Le coût d’hébergement est en hausse également. Votre loyer est le même pendant une année, mais il y a une augmentation à prévoir. Et si vous vous apprêtez à renouveler votre hypothèque, vous savez très bien ce qui vous attend. La bonne nouvelle à l’horizon : le taux de chômage est en baisse à 4,3 % au Québec en date du 8 septembre. Or, les salaires n’augmentent pas nécessairement aussi vite que le coût de la vie.

J’aimerais savoir : comment faites-vous pour boucler votre budget? Avez-vous des trucs en particulier? Quelles sont les habitudes que vous avez changées? Ou alors, avez-vous adopté un ou plusieurs nouveaux comportements face à l’argent?

Je cherche des solutions, des idées qui pourront en inspirer d’autres qui vivent des difficultés. On cache la pauvreté — je le sais, je viens d’une famille pauvre. Et dans ma vie d’adulte, j’ai connu des difficultés et j’ai été pauvre.

Ma fille est monoparentale et vit avec sa belle petite fille de 6 ans. Elle travaille 34 heures par semaine et elle se débrouille bien. Voici les solutions qu’elle a trouvées pour socialiser et faire de nouvelles rencontres. Sur les réseaux sociaux, elle a joint un groupe d’adultes seuls ou en couple qui organisaient des rencontres. Grâce à ce groupe, elle a créé des amitiés. Ensemble, ils ont même démarré un autre groupe qui se rencontre chez l’un ou chez l’autre en suivant des thèmes pour des échanges, des sorties avec les enfants, des activités de plein air.

L’autre activité est celle en famille, soit une rencontre mensuelle pour cuisiner des repas, des collations, planifier le budget avec les spéciaux des commerces et éviter le restaurant. Ça fonctionne bien pour nous!

Direz-vous que je suis loin d’un discours de courtier immobilier? Pas tant! Je rencontre chaque jour des personnes qui cherchent à se loger. Des gens dont le budget ne satisfait pas les critères pour acheter une maison décente ou payer un loyer de 1000 $ par mois…

Je vous remercie de me lire et de m’écrire vos commentaires et suggestions de sujets!