Santé et beauté : Comment choisir votre esthéticienne?

Marlène Gosselin

Institut Marlène

Je me prépare fébrilement pour aller à mon congrès annuel Esthétique Spa International. C’est la 30e édition à Montréal cette fin de semaine. J’ai la chance d’assister à des ateliers, des conférences, de voir les tendances, tant dans les soins que les produits dans les différentes gammes disponibles sur place. J’ai le privilège d’avoir encore la curiosité de découvrir les nouveautés et la passion de ma profession que j’adore transmettre à ma clientèle.

Ce qui m’a amenée à cette réflexion : comment une cliente peut-elle se choisir une esthéticienne professionnelle?

Avec près de 16 000 esthéticiennes à travers la province, vous avez l’embarras du choix, et par la même occasion, il peut être difficile de savoir laquelle sera la perle rare!

Premièrement, il faut s’assurer qu’elle est diplômée d’une école d’esthétique reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec, qui encadre la formation qui doit totaliser 1305 heures, ainsi que l’acquisition des compétences liées directement à la maîtrise des tâches de la profession et des activités de la vie professionnelle. Vérifiez bien que votre future esthéticienne ait obtenu son diplôme en étant en présentiel et non dans un cours par correspondance, dans une formation à distance.

Deuxièmement, elle a avantage à faire partie d’une association. Celle que nous avons est l’APESEQ (Association des professionnelles en électrolyse et soins esthétiques du Québec). La candidate doit détenir un diplôme en esthétique reconnu par l’association et réussir un examen d’entrée pour s’assurer que ses connaissances sont bien à jour. Le site internet de l’association vous permet de consulter qui sont les membres en règle.

Troisièmement, elle devrait aller faire reconnaître ses compétences et ses connaissances auprès du Comité sectoriel de la main-d’œuvre des services de Soins personnels Québec et ainsi obtenir un Certificat de qualification professionnelle reconnu et signé par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la plus haute distinction en esthétique au Québec.

Je ne le répèterai jamais assez : votre esthéticienne est la meilleure personne pour vous présenter et vous suggérer des soins et produits adaptés aux besoins de votre peau. Les esthéticiennes sont professionnellement formées en anatomie et en physiologie de la peau. Leur connaissance des types et des conditions de peau leur permet de prendre soin de tous vos besoins en soins de la peau. Nous ne demanderions conseil à personne d’autre qu’à un professionnel qualifié pour tout autre service, alors pourquoi demander conseil à une personne autre qu’à une esthéticienne professionnelle quand il est question de la santé de votre peau?

Elle doit faire de la formation continue auprès de ses fournisseurs de produits cosmétiques. Cela garantit que votre esthéticienne possède une connaissance approfondie des produits et pourra vous conseiller sur les meilleurs choix qui vous permettront d’atteindre vos objectifs beauté de soins de la peau.

Les esthéticiennes proposent des traitements cliniques spécialisés et exclusifs contenant des concentrations plus élevées d’ingrédients en combinaisons différentes de produits de soins. Ces traitements fournissent des résultats exceptionnels pour tous les types et conditions de peau et peuvent ensuite être maintenus par des produits de soins à domicile.

J’espère que ces informations vous aideront à arrêter votre choix.

Bon automne!

Référence : https://www.soinspersonnels.com/29/les-comites-sectoriels