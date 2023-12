Album souvenir : L’élevage de chevaux pur sang à Val-David

Le Mount Vernon Ranch de Vernon Cardy (1940-1955)

La Ferme Val-David (1979-2004)

Paul Carle et Michel Allard, historiens

Val-David est connu et reconnu pour plusieurs éléments de son territoire et de son histoire, mais on en a peu parlé comme d’un endroit reconnu pour ses élevages de chevaux pur sang[1]. Les chevaux, depuis l’arrivée des premiers colons, ont quelque part fait partie de la vie quotidienne des premiers habitants de Val-David, surtout des cultivateurs. Le cheval est une aide essentielle à la fois pour les travaux de défrichage et par la suite pour les travaux de la ferme; il sert aussi pour le transport des personnes et du matériel. En posséder un est considéré comme presque essentiel, et en posséder deux est un signe de richesse.

Mais l’histoire de Val-David a aussi été traversée par des familles ou des personnages hors normes, qui sont arrivés un jour sur notre territoire et nous ont quittés par la suite. Certains de ces personnages sont associés à des chevaux d’un autre genre. Nous pensons d’abord ici à un personnage très connu au Canada, aux États-Unis et dans les Laurentides, mais dont on se souvient peu ici : le multimillionnaire, haut en couleur mais aussi en scandale, Monsieur Vernon G. Cardy.

Vernon Grandison Cardy serait né à Galt, en Ontario, le 16 avril 1890. Il est à l’origine de la première chaîne canadienne d’hôtels qui débuta lorsque Vernon G. Cardy prit le contrôle du Mount Royal Hotel des mains de M. Aldéric Raymond en 1945 à Montréal; ce fut la naissance de Cardy Hotels Corp. À son apogée, la chaîne des Cardy Hotels comprenait 8 grands hôtels. Par la suite, il fut propriétaire également de l’Alpine Inn, situé à Sainte-Marguerite, dans les Laurentides.

Cependant, sa passion pour l’hôtellerie était surpassée par sa formidable passion pour les chevaux. Ses écuries le rendirent célèbre dans le monde sportif, tant aux États-Unis qu’au Canada.

En 1950, il vendait la chaîne Cardy Hotel Corp. à la multinationale américaine Sheraton Corporation pour la somme de 4 millions de dollars. C’est ainsi que la première chaîne américaine d’hôtels mettait la main sur la plus grande chaîne canadienne[2].

Dès 1940, Monsieur Cardy commence à acquérir des terres à Val-David (en fait en partie à Val-David et en partie à Sainte-Lucie)[3]. Il y crée le Mount Vernon Ranch, ou Mount Vernon Farm; il s’y fait construire une maison qui existe toujours. Il y élève des chevaux sauteurs et des chevaux de chasse irlandais. Il était aussi propriétaire d’un autre ranch à Southern Pines, en Caroline du Nord. Il partageait sa vie entre Val-David, la Caroline du Nord, New York, Toronto… partout où l’amenaient ses chevaux, les courses de chevaux et ses affaires.

Parmi ces chevaux importés d’Irlande, une jument du nom de Levee devint célèbre. Elle rapporta à M. Cardy dans une seule année la faramineuse somme de 285 000 dollars américains, en plus de gagner les trois grands derbys américains. Un autre sauteur, du nom de Times Square, le meilleur selon M. Cardy, devint lui aussi célèbre. En plus de remporter de nombreux prix, ce cheval gagna 31 Blue Ribbons (ou premiers prix) en 1947.

Plusieurs anciens de Val-David se souviendront des chevaux, des jumelles Ferguson, de la Cadillac décapotable dans laquelle tout ce beau monde se promenait. Cardy garde la propriété du Alpine Inn jusqu’en 1968, année de sa retraite des affaires. Il rend l’âme le 7 février 1976 à l’âge d’environ 89 ou 90 ans[4].

En 1955, Vernon G. Cardy vend à Lionel Turcotte ses propriétés de Val-David (et de Sainte-Lucie) et s’installe près du Alpine Inn à Sainte-Marguerite, où il possède aussi des installations pour l’élevage des chevaux.

En 1979, Raymond David et sa femme, Carole Lévesque, rachètent l’ancienne propriété de Vernon Cardy. Raymond David est un homme d’affaires de Montréal, propriétaire de la compagnie d’assurance Motoplan-Jevco. Il voyage souvent en hélicoptère entre sa propriété de Val-David et Montréal. Quand ils achètent la propriété en 1979, les activités d’élevage de chevaux ont depuis longtemps été abandonnées. Mais ils recréeront leur propre élevage.

Monsieur David et son épouse opèrent de 1979 à 2004 la Ferme Val-David; ils y entretiennent 48 juments de la race Quarter Horse, un chenil canin de saint-bernard et des chèvres laitières. Le Quarter Horse est une race chevaline originaire des États-Unis, originellement sélectionnée sur sa rapidité lors de courses de sprint d’un quart de mile, d’où son nom. Ils transportent jusqu’au Texas leurs juments pour des saillies planifiées avec des étalons. Monsieur David est décédé à Québec en 2019.

Madame David a pu nous fournir des images de l’intérieur de la maison construite en 1945 pour Vernon Cardy; nous en publions ici quelques-unes.

[1] https://histoirevaldavid.com/une-comete-traverse-le-ciel-de-val-david-vernon-grandison-cardy/

[2] https://www.facebook.com/AubergeAlpine/posts/345387612161732/

[3] En 1940, il achète de Lionel Laverdure, en 1942 d’Aimé Lalande et en 1950 de Jean St-Jean (actes 123534, 127955 et 184676 du registre du comté de Terrebonne).

[4] On pourra consulter un document intitulé Historique de Vernon G. Cardy (1886-1976) préparé en octobre 2000 pour la Société d’histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (Archives SHPVD).