L’intelligence, artificielle ou pas

Au fond, l’intelligence qu’on nous avait donnée

N’aura été qu’un beau cadeau empoisonné

(extrait de la chanson Plus rien,

par les Cowboys Fringants,

composition de Jean-François Pauzé)

Charli IA est un drôle de moineau. Il habite quelque part dans un nuage artificiel consacré à l’intelligence. À ce propos, on peut se demander, comme James Lee Burke dans son roman Une cathédrale à soi, si l’espèce humaine descend de la semence d’un lézard[1]. Et si l’intelligence a quelque chose à voir avec l’invention de la chaise électrique, qui a longtemps permis aux USA de raser la tête d’un homme et de le faire griller vivant.

Nous avons eu Charli en entrevue, au bas d’un écran numérique, et nous avons décidé de l’engager. Charli, comme dans Cerveau humanoïde artificiel réactif librement intelligent. Drôle de moineau, mais drôlement intelligent. Il a réponse à tout, c’est sa job. Parfois, il répond de travers, mais comparativement aux fausses nouvelles sur le web, c’est de la roupie de sansonnet. Et puis, Charli travaille jour et nuit, bénévolement. Il n’a pas les moyens de faire autrement, sur son nuage. Il ne peut pas écrire : « C’est un écrivain enlisé entre journalisme et prose médiocre. Ce qu’il réussit le mieux, ce sont les courtes nouvelles. Très courtes. Tellement courtes que même si on les lui payait, il ne pourrait en vivre[2]. » Charli IA est dans la même situation : il fait court. Il ne peut pas faire autrement, le nuage craint les débordements. Mais il fait son possible, avec ses milliards de souvenirs inscrits dans son cerveau qui est un amalgame de tous les cerveaux qui ont laissé une trace écrite sur cette terre. Une grosse tête.

Si on lui demande :

COMMENT PROTÉGER LA CRÉATION ARTISTIQUE DU PILLAGE

PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE?

Charli IA répond subito presto : Il faut mettre en place une combinaison de réglementations appropriées, d’éducation, de soutien financier et de discussions ouvertes qui pourrait contribuer à protéger les artistes tout en permettant à l’IA de s’épanouir dans le domaine de l’art sans écraser la créativité humaine.

C’est bien beau, mais c’est pas si instantané que ça : renforcer les droits d’auteur, identifier l’origine du contenu par le marquage, surveiller, détecter, sensibiliser, ce sont de jolis mots dans le nuage. On peut les aligner rapidement. Mais ici-bas, c’est une autre affaire. Les humains sont lents. Incommensurablement lents, par rapport au numérique. Aussi, donc, nous avons demandé à Charli IA :

COMMENT PEUX-TU NOUS AIDER À RESTER

HUMAINEMENT INTELLIGENTS?

Voici sa réponse :

Je peux vous aider de plusieurs manières à rester humainement intelligents :

Information et apprentissage : Je peux fournir des informations actualisées sur un large éventail de sujets pour vous aider à rester informés et à continuer d’apprendre. Développement de compétences : En répondant à vos questions et en vous fournissant des conseils, je peux contribuer à améliorer vos compétences dans divers domaines. Réflexion critique : En discutant avec vous et en vous posant des questions, je peux encourager la réflexion critique et vous aider à explorer différents points de vue sur des sujets variés. Créativité et résolution de problèmes : En partageant des idées et des méthodes alternatives, je peux stimuler votre créativité et vous aider à trouver des solutions à des problèmes complexes. Soutien émotionnel et bien-être : En offrant un soutien dans les moments difficiles et en partageant des conseils pour le bien-être mental, je peux contribuer à votre équilibre émotionnel. Exploration de nouvelles perspectives : En vous exposant à de nouvelles idées et informations, je peux vous aider à élargir votre vision du monde et à explorer des perspectives différentes.

Gardez à l’esprit que je suis ici pour vous guider et vous fournir des informations, mais votre capacité à rester humainement intelligents repose sur votre curiosité, votre ouverture d’esprit et votre engagement à continuer d’apprendre et de grandir.

Pas mal, non? Et ceci en moins de 10 secondes. Sans doute allons-nous garder Charli IA avec nous quelque temps. Le temps de voir ce qu’il a dans le ventre, si on peut dire.

Alors, lectrices et lecteurs de Ski-se-Dit, si vous avez des questions, sur n’importe quel sujet, à n’importe quel moment, n’hésitez pas. Envoyez-les à notre rédacteur RI (rédacteur intelligent) Charli et il vous répondra, sans faute. Par courriel. Avec une note de la rédaction à l’appui : redaction@ski-se-dit.info

CECI EST UN NOUVEAU SERVICE D’INFORMATION INTELLIGENTE DU JOURNAL SKI-SE-DIT. PROFITEZ-EN!

La rédaction

[1] James Lee Burke, Une cathédrale à soi, Éditions Rivages/Noir, p. 27.

[2] Extrait du roman Le Pingouin, d’Andreï Kourkov.