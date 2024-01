Immobilier : Bienvenue 2024!

Lorraine Hamel

Courtier immobilier et résidentiel

Remax bonjour

450 436-0206 | bureau : 819 326-6860

info@lorrainehamel.com

www.lorrainehamel.com

Vous êtes nombreux à regarder Centris ou le site de Remax par curiosité, pour des idées de décoration, ou simplement pour voir la maison de votre voisin… eh bien oui, nous sommes curieux!

2024 nous réserve des possibilités pour l’achat d’une première maison. Avec une bonne préparation, c’est possible!

En raison de la crise du logement, plusieurs familles évaluent la possibilité d’acheter un duplex ou une propriété avec un bachelor afin d’y loger un membre de la famille et pouvoir accéder à la propriété.

Faites-vous partie des propriétaires qui se questionnent sur la valeur de leur maison? Oui, vous êtes nombreux. Il est judicieux de prévoir un tel projet de vente (quand la situation n’est pas urgente). Prévoir le budget des rénovations et améliorations et préparer tous les plans pour maximiser le prix de vente de votre propriété.

Prenons l’exemple de Roger qui, après le décès de son épouse, a gardé la maison. Ils ont vécu de belles années dans cette maison, un bel endroit pour élever leurs enfants. À leurs retraites, même si la maison était très grande, ils ont choisi de la garder pour recevoir la famille qui s’agrandissait d’année en année. Une propriété bien entretenue, très propre mais avec un petit air vieillot. Au moment de la vente, Roger perdait l’intérêt des acheteurs à cause des coûts des travaux de mise à niveau. Une période pas facile pour lui et dont nous avions discuté avant la mise en marché. Déçu du prix des promesses d’achat, il a finalement accepté l’offre d’une jeune famille. Roger devait déménager dans un endroit adapté à sa nouvelle réalité. Les acheteurs ont demandé un prêt réno et ont réalisé leur projet. Finalement, Roger est heureux d’avoir pris la bonne décision. De plus, sa santé s’améliore ainsi que sa qualité de vie.

Qu’est-ce qui vous attend cette année? Quels sont vos projets? Vendre ou acheter? Ou tout simplement garder votre propriété? C’est le bon moment pour passer à l’action et réaliser vos projets!

Bonne année 2024!