L’alANbic de l’ANbigüité – Contes vifs & poèmes découverts

Soirée alternant entre conte et poésie suivie d’un micro ouvert (conte ou poésie)

La Maison de la Poésie des Laurentides, en association avec l’organisme PARLe (réalisatrice du Festival de conte des Laurentides), présente, lundi le 29 janvier 2024, au pub/brasserie du Baril Roulant, un tremplin d’essai pour le conte et la poésie animé par Benoit Bison Davidson, sculpteur de contes, et Gilles Matte, poète etc.

En seconde partie, un Micro Ouvert sera disponible pour celles et ceux qui s’y seront inscrit(e)s en début de soirée.

Joignez-vous à nous!

Le pub/brasserie est situé au 1650, route 117, Val-David.

Infos sur www.poesielaurentides.com

www.facebook.com/poesielaurentides

Poésie Laurentides (Centre laurentien d’interprétation de poésie) (Maison de la Poésie des Laurentides)

poesie@poesielaurentides.com

Gilles Matte, 819-322-1837