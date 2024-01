Val-Morin – Construction de 40 logements sociaux et abordables pour aînés

Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Municipalité de Val-Morin ont souligné la mise en chantier de la seconde phase du projet La Capucine, qui consiste à construire 40 logements sociaux et abordables destinés à des aînés en légère perte d’autonomie à Val-Morin. Ce projet, une initiative de l’organisme Les Habitations La Capucine, représente des investissements totalisant plus de 18,3 M$.

Le gouvernement du Québec verse au total plus de 9,7 M$ dans ce chantier, dont près de 5 M$ provenant de la Société d’habitation du Québec (SHQ) par l’entremise de son programme AccèsLogis Québec. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l’organisme. Le gouvernement du Canada a contribué au projet pour plus de 5,3 M$ par l’entremise de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l’Initiative pour la création rapide de logements.

La Municipalité de Val-Morin octroie pour sa part une contribution financière de près de 5,6 M$, dont 4,8 M$ proviennent du gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

«Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet novateur qui améliorera les conditions de vie de plusieurs personnes aînées à Val-Morin. Votre initiative contribue à la concrétisation d’un engagement fort de notre gouvernement, soit l’amélioration des modèles d’hébergement au Québec. Vous permettrez aux personnes aînées de vivre dans des environnements sains, sécuritaires, abordables et accessibles.»

– Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et déléguée à la Santé

«En proposant cette seconde offre de logements communautaires et abordables sur notre territoire, nous pourrons préserver la qualité de vie de nos aînés en plus d’éviter leur exode. Ce projet structurant permettra de répondre au besoin croissant en logements de la population valmorinoise.»

– Donna Salvati, mairesse de Val-Morin

Faits saillants :