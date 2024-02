À livre ouvert : Humeurs littéraires d’un roitelet

Gilles Chaumel

Animateur radio à CKRL 89,1 Québec, historien et mélomane

Si je me souviens bien, c’est Paul Éluard, poète de son état, qui disait, dans son « Château des pauvres » (Poésie ininterrompue, Gallimard, 1946) : « Il ne faut pas de tout pour faire un monde il faut du bonheur et rien d’autre. » Il semble bien que l’écrivain Jean-François Beauchemin ait épousé cette vision du monde, du moins dans ce livre profondément humaniste (Beauchemin écrit toujours des livres humanistes, c’est un écrivain de l’âme, comme il le proclame) qui s’intitule Le Roitelet.

Pour dire vrai, et à la blague un peu quand même, j’ai acheté ce si court très grand livre pour savoir si, ornithologue impénitent que je suis, c’était un roitelet à couronne rubis ou son frère à couronne dorée. C’est ce dernier qui est personnifié par le frère schizophrène de l’écrivain narrateur. Il y est question de la vie entre les deux, de la famille, des chiens, de la nature aussi, des réflexions intimes et essentielles sur le sens de cette vie. C’est une des plus belles choses, des plus bienfaisantes qu’il m’ait été donné de lire parce qu’elle est d’une bienveillance incommensurable. Parce que poésie : « Si vous voulez mon avis ce n’est pas la vie spirituelle des gens qui fout le camp. C’est la poésie. La poésie n’est pas un genre littéraire, elle est l’expérience de la vie par l’esprit, le sentiment aveuglant que l’existence même la plus fragile, la plus diminuée ou la plus impuissante vaut la peine qu’on s’y intéresse vraiment. » (p. 127)

Pour en savoir plus sur ce fascinant écrivain qui a quasiment vécu la mort, je vous propose cette entrevue déjà ancienne mais révélatrice réalisée par Linda Amyot pour le compte du magazine Nuit blanche du printemps 2011 et intitulée La vie, et rien d’autre, que l’on retrouve sur le site Érudit.org (https://www.erudit.org/fr/revues/nb/2011-n122-nb1813008/64399ac.pdf).

J’ai accompagné ma lecture par l’écoute des Pièces lyriques du compositeur norvégien Edvard Grieg, interprétées par le pianiste Leif Ove Andsnes. Warner Classics.

> Jean-François Beauchemin. Le Roitelet. Québec Amérique, 2021, 143 p.