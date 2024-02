Départ de Marc Larocque, coordonnateur des travaux publics

Après 24 années aux travaux publics de la municipalité de Val-David, Marc Laroque quitte ses fonctions.

Entré en poste en novembre 1999 en tant que journalier opérateur, Marc a assumé successivement les rôles de responsable des bâtiments et de chef d’équipe, avant d’être nommé coordonnateur des travaux publics en 2017.

«Marc a su gagner l’estime de toute l’équipe des travaux publics, notamment grâce à sa connaissance exceptionnelle du territoire et à son savoir-faire opérationnel. Au-delà de ses compétences professionnelles, de nombreux citoyens et collègues reconnaissent en lui un homme remarquable pour son calme et sa bienveillance», a affirmé la Municipalité de Val-David par voie de communiqué, en lui souhaitant beaucoup de bonheur dans ses futurs projets.