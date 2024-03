Projection du film Coco ferme: un succès!

Après un déjeuner chez Angèle au Général Café qui a fait le bonheur de tous, les jeunes comédiens du film Coco ferme, en visite à Val-David ce 27 février, ont fait un arrêt à la Cinémathèque Méliès en compagnie de Nicole Vézina, qui tient le club vidéo. Le plus jeune de 13 ans, Joey Bélanger, a d’ailleurs dit n’avoir jamais connu de club vidéo. Ils ont été très impressionnés et agréablement surpris des souvenirs joyeux que ce lieu leur rappelait. Ils se sont ensuite dirigés vers la salle communautaire, où étaient réunis environ 25 parents et enfants pour la projection gratuite du film. Des sacs de pop-corn et des boissons étaient déjà prêts sur une table.

Le film a commencé après une courte présentation et quelques mots des jeunes acteurs, très à l’aise de parler de leur expérience. Le film a été applaudi, les mercis et les félicitations aux trois jeunes ont été nombreux et tous voulaient un poster autographié! La visite de la mairesse Dominique Forget a clôturé l’événement.

La petite équipe a ensuite fait un arrêt sucré à la boutique de bonbons Douceurs D’Antan, près de la piste cyclable, les yeux pétillants et le sourire aux lèvres. Leur mot de la fin: «On va revenir!»