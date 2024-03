Nouvelle directrice au service loisirs, culture et vie communautaire

La Municipalité de Val-David annonce la nomination de Mme Sonya Audrey Bonin en tant que nouvelle directrice du Service loisirs, culture et vie communautaire.

Possédant une maîtrise en administration publique, elle cumule aussi cinq années d’expérience à la Municipalité de Val-Morin, où elle a occupé le poste de directrice des loisirs, de la culture et des communications. Mme Bonin apportera son expertise dans la gestion et le développement de projets, ainsi qu’une solide expérience en gestion des ressources humaines, financières et matérielles. Par ailleurs, Mme Bonin est reconnue comme une gestionnaire dynamique et engagée.