Vision en duo mère-fille à la galerie L’Apostrophe

Nouvelles œuvres, nouvelle vision en duo mère-fille

Exposition jusqu’au 28 avril 2024

Galerie dédiée à l’art visuel d’inspiration laurentienne, L’Apostrophe de Nadia Bertrand ouvre ses cimaises à Mélanie Chartrand. L’artiste habite Sainte-Adèle et a fait partie du collectif Rhizome, à Val-Morin. Son travail est inspiré par son environnement et son ressenti, elle se laisse guider par l’intuition. Aujourd’hui, elle expose en duo avec sa fille, Léanne Guay, laquelle a obtenu un DEC avec mention spéciale en 2023 et se dirige vers le design graphique. La mère comme la fille partagent un atelier et se stimulent. Léanne est minutieuse, perfectionniste, elle ne laisse rien au hasard, ou presque, puisqu’elle se laisse aussi guider par ses intuitions. Sa représentation du monde animal démontre une sensibilité au vivant et s’ouvre sur un espace plus intime et plus singulier, en laissant émerger des images complètement sorties de son imaginaire.

Voici un aperçu de leur grand talent