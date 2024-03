Yéna : accro au ski

Je veux vous parler d’une jeune fille du village, une jeune athlète dont je suis très fier! Ma fille Yéna Bruneau Leprohon est une athlète de ski acrobatique (comme Mikaël Kingsbury) au Club de bosses de Belle-Neige. Âgée de 15 ans, elle évolue sur les circuits provincial et canadien dans la catégorie U16. Elle enchaîne les bons résultats depuis l’an passé et est encore en forte progression cette année : argent à la dernière provinciale, 5e en duel à Coupe Canada.

Yéna est aussi une excellente étudiante. Elle est dans la fameuse option ski-études de l’école secondaire A.N.-Morin, une formule qui lui permet de faire son cursus scolaire en 3 jours d’école par semaine durant l’hiver, tout en poursuivant son entraînement et en participant aux compétitions. Maintenant, l’entraînement se poursuit sur 4 saisons : l’été, les skieurs acrobatiques pratiquent leurs sauts sur les rampes d’eau de Ski Acro Laurentides, à Saint-Hippolyte, un joyau à préserver!

Le ski de bosses, c’est dans notre nature laurentienne, notre 2e sport national… Le Québec produit les plus grands champions depuis toujours! Pourtant, les athlètes habitant dans la région sont rares. Peu de gens peuvent se permettre les dépenses associées au niveau élite.

Nous sommes une famille avec 4 enfants, dont un plus vieux à l’université. Nous travaillons tous deux dans les écoles du coin… La communauté du ski acro est extraordinaire : on nous donne souvent de l’équipement, des skis, de tout, toujours sans jugement, généreusement. Papa rafistole des bâtons qu’il peinture à la canette (les bâtons « pro » blancs en carbone valent 180 $ et… se cassent parfois). Marianne, à la boutique Les Abeilles, nous dégote de vieux skis pour l’entraînement dans l’eau. Simplicité volontaire oblige! Yéna, malgré moins d’entraînement estival et avec son équipement usagé, réussit à se classer parmi les meilleures de sa catégorie.

On nous parle souvent du potentiel de Yéna. Je la trouve franchement admirable : travaillante, motivée, passionnée et audacieuse. Elle veut faire tout ce que les garçons font! Justine Dufour-Lapointe disait qu’une des qualités d’une skieuse acrobatique est le courage… Il n’y a pas de courage sans peur… Je crois que Yéna ne vit même pas de peurs (mais ses parents, oui!). Des fois, je me dis qu’elle ne ressent pas la douleur non plus. Elle a toujours été comme ça : quand elle était jeune, lorsqu’elle tombait, elle se relevait et disait : « Je suis correcte! » En réalité, elle voulait nous réconforter pour ne pas qu’on l’empêche de jouer, sauter et grimper. Souvent, on me demande si ça me fait peur qu’elle pratique cette discipline. Je me dis que je ne peux pas empêcher mes enfants d’explorer leur potentiel et les sensations de ce monde!

Nous aimerions trouver du soutien financier, des commanditaires pour la suite de son aventure. Sa prochaine étape : les compétitions et les entraînements estivaux dans l’Ouest canadien. On ne parle pas d’objectifs trop précis quant aux résultats, mais les entraîneurs nous chuchotent de bons mots à l’oreille…

Sylvain Bruneau, résident de Val-David et supporteur de Yéna

sylvain_plov@yahoo.ca