La Fée Morrigane et les Folks de Val-David – Épisode un

Texte et illustrations de Gilles Parent, résident de Val-David

Sur une île lointaine appelée Féerie, au milieu de la mer d’Irlande, se trouve un vieux château où vit et se repose depuis très, très longtemps une fée. Elle dort depuis si longtemps que sa couronne d’or en est détériorée , si tant qu’elle n’a plus l’ aplomb nécessaire à tenir sur la tête de la majestueuse Fée Morrigane .

Morrigane est la reine et grande fée de tous les lutins connus de par le monde; ceux qui habitent en secret les maisons et les refuges, ceux des étangs et des lacs, ceux des jardins, ceux des landes, ceux des forêts, ceux des montagnes, ceux des cavernes et plusieurs autres petits peuples. Morrigane aime dormir, et son sommeil est parfois de très longue durée, durant des siècles. Et si ses énormes et effroyables ronflements réveillaient les plus durs dormeurs, à Féerie, ils ne dérangent personne, car elle vit seule.

Soudainement, la félicité de sa somnolence est momentanément interrompue par des secousses bruyantes, des tremblements qui secouent son lit, des vibrations qui interrompent son bonheur et la réveillent de ses rêveries fabuleuses…

À moitié endormie, léthargique , elle veut savoir ce qui se passe.

– Qu’est-ce que c’est que ce boucan ? Est-ce qu’on serait en train de saboter mon château? De l’engloutir dans la mer? On veut peut-être me faire peur? M’empêcher de dormir à ma guise… m’épouvanter? Il vaut mieux que s’apaisent ceux qui s’amusent à ce petit jeu, qu’ils modèrent leur farce, avant que je me fâche…

Morrigane s’assoupit à nouveau, mais nenni; les grondements et les secousses s’intensifient davantage.

– Je vais mettre une fin immédiate à ce charivari importun. C’est agaçant! Ça va s’arrêter, foi de Merlin!… La solution est sûrement dans mon grand livre magique que m’a laissé ce bon vieux Merlin! Voyons, voyons… D’abord, le tonnerre; non, ce n’est pas le tonnerre. Secousses… tremblements de terre, oui, sans doute, mais la cause? Hein? La cause… Faut toujours la connaître pour savoir quoi faire. La recherche risque d’être un peu trop longue, à l’inverse de ma patience plutôt courte! Hmmm, ouais, mon sceptre sera plus rapide que la lecture, dans ce cas-ci…

Morrigane pointe le sceptre vers le grand livre, un effet de fumée et de lumière éblouissante se produit.

– Ah, ha, les chenapans! Les diablotins, les affreux, les canailles! Ce sont des mineurs qui font tout ce vacarme. Oui, des mineurs, des faiseurs de tunnels, des creuseurs de trous au fond de la terre, des faiseurs d’explosions… Eh bien, je vais leur en faire, moi, une explosion! Ça va les calmer, ces casse-pieds, ces indésirables! D’abord, où sont-ils? Hein? Merlin, donne-moi vite le lieu où s’amusent ces mineurs, je vais leur apprendre à ne plus troubler mon sommeil. En un instant, la voix lointaine de Merlin lui dit :

– Allez à la page 3728, votre majesté!

– Merci, Merlin…

Toujours aussi rapide, cet enchanteur. On dirait que lui… il ne dort jamais.

– Voyons ça… Val-David, au Québec, dans les Laurentides! Eh bien! Je n’ai jamais entendu parler de cet endroit. Et ces mineurs, qui sont-ils? Ah! Des Folks! C’est leur nom! Ils vivent dans le monde du dessous, sous une montagne nommée Césaire… comme des taupes, ça doit être plutôt sombre. Ils sont spécialistes de déflagrations en tout genre… qui font parfois tressauter les maisons en surface. Tiens donc, je commence à y voir clair. Ils sont peu scrupuleux à faire du tapage nuit et jour. Et ils semblent être assez nombreux…

(À suivre dans la prochaine édition du Ski-se-Dit…)

NDLR Le nom de l’auteur de ce texte et illustrateur Gilles Parent a été omis dans l’édition d’avril 2024 du journal, et nous tenons à nous en excuser.

__________

Lexique

Aplomb : stabilité, équilibre

Boucan : vacarme, bruit, tapage

Charivari : désordre, tumulte, brouhaha

Chenapan : enfant turbulent, un « tannant »

Déflagration : explosion violente

Détériorée : cassée, abîmee, en mauvais état

Félicité : bonheur, joie paisible

Folk : Nom propre d’un petit peuple de lutins (en français il peut signifier, une race, un peuple, une nation, les amis, les parents, les gens); les lutins Folks sont connus dans le monde « elfique » comme étant ingénieux et bienveillants, exploitant les ressources sous terre, et cela, dans tous les contes où ils sont concernés.

Importun : qui gêne ou déplaît, « achalant »

Léthargique : faible, sans énergie, amorphe

Morrigane : Le nom d’une fée connue et traditionnelle dans les contes « elfiques ». Il s’écrit aussi Morgane. Elle est présente dans le cycle arthurien et fut une compagne importante dans la vie du célèbre Merlin.

Peu scrupuleux : insouciant, indélicat, qui ne fait pas attention

Sceptre : bâton symbole de royauté