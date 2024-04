Voici l’équipe du journal!

SKI-SE-DIT

Pour publier chaque mois depuis 51 ans ce journal, il faut une équipe de passionnés qui y croient vraiment. S’ils ne sont pas là depuis autant d’années que le Ski-se-Dit, ils sont présents aujourd’hui pour encourager sa qualité et le garder en vie et diversifié.

Nous vous avons présenté tous ceux qui écrivent dans le journal le mois dernier.

Voici la petite équipe derrière le journal Ski-se-Dit!

Nathalie Daviault

Graphiste

«J’ai étudié en graphisme en 1990, et ensuite, j’ai toujours fait ce métier en sortant de l’école. J’ai été chanceuse, mes parents croyaient en mes talents et ils m’ont soutenue en m’aidant à démarrer mon entreprise en 1995 dans ma maison à Val-David. J’ai habité à Val-David pendant 18 ans, et je suis maintenant fière Adéloise! Je suis passionnée par mon métier, j’adore mes clients et créer pour eux. Le journal Ski-se-Dit, c’est comme mon bébé! J’en fais la conception depuis 2003, et je suis fière de le mettre en page chaque mois et de faire briller autant les collaborateurs que les annonceurs. J’ai un beau grand garçon de 16 ans qui est le trésor de ma vie et dont c’est l’anniversaire le 24 avril.

Maryse Froment-Lebeau

Rédactrice en chef et réviseure

Habitant à Val-Morin depuis 2010, Maryse a toujours connu la région avec un chalet au lac Raymond toute son enfance puis une petite maison au centre de ski Vallée-Bleue pendant ses études. C’est d’ailleurs sur les pistes de ce mont, sur sa planche à neige, qu’elle a rencontré Pierre-Luc à 16 ans, qui deviendra son mari en 2017! Maryse a étudié au cégep Ahuntsic en sciences, puis elle a obtenu un baccalauréat en sciences du langage dans un profil en rédaction et révision de textes à l’UQAM et un DESS en traduction à l’Université de Montréal. Travailleure autonome depuis toujours, elle fait la correction du journal Ski-se-Dit avec passion depuis 9 ans, et elle est rédactrice en chef depuis 4 ans. Elle aime les bons jeux de mots, rire, lire, faire du camping, et ses deux enfants, Clara et Camille.

Francis Hamel

Responsable des comptes

Francis vient de la Rive-Sud, à Saint-Hubert, où il a étudié jusqu’au secondaire, puis il est allé au cégep Ahuntsic en photolithographie (l’ancêtre du graphisme); il y a connu les débuts d’Illustrator et du numérique sur iMac! En déménageant dans les Laurentides, à Sainte-Agathe pendant 2 ans d’abord, il a fréquenté l’ancienne École hôtelière à Sainte-Adèle en cuisine d’établissement. S’il n’a pas suivi cette voie, il a tout de même travaillé à la boulangerie La Vagabonde, à Val-David, pendant 13 ans avec son frère et sa conjointe, propriétaires. C’est alors qu’il a commencé à faire de la tenue de livres pour les aider. Ensuite, il a choisi de faire une AEC de 18 mois en comptabilité au cégep de Saint-Jérôme. Comme technicien comptable, il a été employé quelque temps avant de se lancer comme travailleur autonome il y a près de 10 ans. Il s’occupe des comptes (et de tant d’autres choses!) du journal Ski-se-Dit depuis 7 ans. Il vit depuis bientôt 30 ans à Val-Morin avec sa femme, Annyck; ils ont une grande fille de 25 ans, Anaïs, bien connue sous son nom du camp de jour de Val-David : Ananas. Il aime le plein air et profiter du grand air et de la région du Bas-du-Fleuve quand il part en vacances, avec des mots croisés pas trop loin.

Isabelle Monette

Représentante publicitaire

Isabelle est la 7e enfant d’une famille de 10; elle est née à Val-David. Ses parents sont les fondateurs des BMR Eugène Monette. De son côté, elle choisira plutôt de travailler chez Metro dès l’âge de 17 ans pour payer ses études en musique dans la section piano. Mais de fil en aiguille, elle y restera 20 ans. Elle a d’ailleurs été la première femme gérante du département des viandes, et elle a remporté de nombreux prix nationaux des Maîtres bouchers pour Metro. C’était même la première fois qu’une femme remportait ce prix dans un monde d’hommes! Isabelle est également mère de trois enfants : Sabrina, Marc-André et Annabelle. Elle est passionnée par la décoration, la mode (si vous la croisez à Val-David, vous saurez la reconnaître!) et les voyages. Autodidacte, elle a découvert le monde des journaux, où elle excelle depuis plusieurs années (Point de Vue, Accès et le journal Ski-se-Dit).

Michel-Pierre Sarrazin

Éditeur

Aux commandes du journal communautaire Ski-se-Dit depuis bientôt 20 ans, M.-P. Sarrazin exerce les métiers de journaliste et d’écrivain en alternance. Il est profondément convaincu que la presse régionale est essentielle à la survie d’une société démocratique. Auteur de scénarios dramatiques et de documentaires pour la télévision et le cinéma, il a réalisé divers reportages sur de nombreux sujets, tant scientifiques que socioéconomiques, pour les médias canadiens et étrangers. Ses premiers coups de plume comme rédacteur et idéateur ont été pour Radio-Canada, avant de mettre sa passion de l’écrit au service de divers publics, soit comme concepteur de matériel scolaire, ou à titre de reporter sans frontières pour de grands magazines, tel le National Geographic Magazine. Il a aussi commis des ouvrages comme écrivain fantôme et produit des nouvelles et des textes littéraires pour plusieurs maisons d’édition au Canada et ailleurs. MPS habite Val-David depuis 1947.