Comment choisir et entretenir nos extincteurs à la maison

Régie incendie des Monts

Dès un début d’incendie, vous devez appeler le 9-1-1 afin qu’une équipe du service d’urgence soit rapidement sur place pour éviter toute propagation et y faire les vérifications nécessaires. Ne mettez jamais votre vie en danger et celle des autres en tentant d’éteindre un feu ou pour un début d’incendie.

Il existe cinq classes de feu qu’un extincteur peut éteindre pour un début d’incendie : les classes A, B, C, D et K. Vous pouvez retrouver l’indication des différentes classes que votre extincteur est en mesure d’éteindre sur le cylindre de l’extincteur avec un petit aide-mémoire de l’acronyme (R.O.S.E.).

Voici comment choisir le bon extincteur pour le type de feu à éteindre :

Tous les extincteurs avec la mention classe A seront en mesure d’éteindre tous les feux de matériaux combustibles du type papier, bois, caoutchouc, linge, certains plastiques, etc.

Tous les extincteurs avec la mention classe B pourront éteindre tous les feux de liquides inflammables, comme essence, peinture, solvant, etc.

Tous les extincteurs de classe C seront en mesure d'éteindre tous les feux d'équipement électrique sous tension, comme moteur électrique, appareil ou outil électrique, etc.

Pour le résidentiel, on recommande un extincteur 2A-10BC ;

Tous les extincteurs avec la mention classe D pourront éteindre tous les feux de matériaux combustibles, comme magnésium, poussière de métal, lithium, etc.

Tous les extincteurs avec la mention classe K (pour kitchen) seront en mesure d'éteindre tous les feux d'huile ou de graisse de cuisson, comme l'huile de cuisson commerciale.

Voici les façons de vérifier et de faire l’entretien d’un extincteur. Une fois par mois, vérifiez que l’extincteur est encore à l’endroit où vous l’avez installé la première fois et que l’aiguille qui se trouve à l’intérieur du manomètre se trouve dans la zone verte et non dans la zone rouge. Vous pouvez regarder l’état général du cylindre afin de déceler s’il y a des dommages et de la rouille. Lorsque vous utilisez un extincteur afin d’éteindre un début d’incendie, vous devez penser à votre sécurité en premier, puis à celle des autres en second.

Voici l’acronyme facile à vous rappeler lorsque vous devez utiliser un extincteur lors d’un début d’incendie : R.O.S.E. Retirez la goupille, orientez l’extincteur vers la base des flammes, serrez le levier en tenant l’extincteur à la verticale, effectuez des mouvements de gauche à droite, toujours à la base des flammes.

Assurez-vous que vous avez le vent dans le dos si vous êtes à l’extérieur et que vous avez toujours accès à une porte de secours si vous vous trouvez à l’intérieur d’un bâtiment.

Vous pouvez vous procurer un extincteur dans un magasin de grande surface ou dans toute quincaillerie du coin. Assurez-vous qu’il y ait l’homologation UL ou ULC inscrite sur l’extincteur et que les classes de feux pour lesquelles l’extincteur est conçu sont indiquées sur le cylindre.

Pour un extincteur que l’on retrouve à domicile, il est recommandé de le faire vérifier annuellement par une entreprise spécialisée, et sa durée de vie est de 12 ans après sa date de fabrication.

