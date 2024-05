La fée Morrigane et les Folks de Val-David – Épisode deux

La fée Morrigane reste pour un moment songeuse… Cette révélation de l’existence des Folks de Val-David l’intrigue, mais aussi l’agace, l’irrite, l’importune, car ces Folks sont la cause de son dérangement.

– Non, je n’ai jamais été informée de la présence de ces mineurs, de ces Folks insouciants, se dit-elle. Ils ne font pas partie de mes sujets, si éloignés que soient mes royaumes. Décidément, j’ai dû dormir trop longtemps… Tant pis pour eux! Ils vont voir de quel bois je me chauffe, ces casse-pieds. Ils vont apprendre qu’on ne trouble pas le sommeil de la fée Morrigane, un point c’est tout. Alors, mon ami Merlin, avec ton aide et surtout ton expérience à bouleverser tout et n’importe quoi à ta guise, ensemble, mettons toute la charge, faisons péter cette mine, ce ramassis de boyaux sous terre et inconnu de mon royaume. C’est maintenant mon tour de perturber leur existence. Ça va sauter! Ce sera vite fait, la fermeture de cette mine dérangeante, on n’en parlera plus, c’est moi qui vous le dis! Et vivement que je retourne à mes rêves, et sans turbulence…

Mais au même moment chez les Folks de Val-David, dans leurs galeries profondes sous la montagne du Césaire, rien ne semble les perturber. L’activité minière se poursuit comme de coutume. Les commandes d’objets en or ne cessent d’augmenter et poussent chacun de ces infatigables lutins Folks à redoubler d’efforts dans son travail.

Si bien que les artificiers, ces spécialistes des détonations, multiplient comme jamais les explosions dans les galeries de la mine pour en extraire le plus d’or possible, tandis que les Folks fondeurs chauffent les cubilots à leur maximum, que les Folks mouleurs s’activent sans arrêt, et que les Folks orfèvres fignolent des couronnes, des colliers, des médaillons et des bagues de toutes sortes.

Soudain, le Folk chargé de la surveillance des secousses perçoit une certaine vibration annonçant la venue d’une explosion gigantesque jamais ressentie de toute l’histoire de la mine et celle du peuple Folk! Sans hésiter un seul instant, de son énorme cor, il sonne l’alerte générale d’évacuation, mais hélas, juste un peu trop tard…

La terrible explosion provoquée par la fée Morrigane se produit dans un vacarme abominable à la mine des Folks… tous sont projetés haut dans le ciel et vers les quatre coins de la terre. De ceux-là, Nicolin Folk, livreur de commandes, et le vieux Folk sage sont lancés dans la même direction, vers celle de l’île de Féerie, en mer d’Irlande… à plus de quatre mille kilomètres de Val-David.

(À suivre dans la prochaine édition du Ski-se-Dit…)

Texte et illustrations – Gilles Parent

Gilles Parent a fréquenté l’école des Arts et Métiers en modèlerie, puis l’École des Beaux-Arts en sculpture. Il a suivi un stage de formation à Paris nommé « Le langage du cinéma ». Il a enseigné 5 ans au secondaire en « éducation cinématographique », puis s’est dirigé en production télévisuelle, ce qui l’a conduit à la scénarisation, tant en documentaire qu’en dramatique, pour plus de 30 ans. En 2011, son premier roman a été édité. Depuis, il continue à écrire. Résident de Val-David, il est aussi intronisé au Temple de la Renommée du ski des Laurentides. Il fut l’investigateur de l’Association des stations de ski de fond du Québec et est un des rares Canadiens à détenir une reconnaissance de guide de montagne en Suisse.

NDLR L’épisode un publié le mois dernier n’était pas signé. Toutes nos excuses à nos lecteurs, mais particulièrement à Gilles Parent, auteur et illustrateur du conte de Morrigane et des Folks de Val-David.

__________

Lexique

Révélation : Une découverte soudaine, un dévoilement

Folk : Nom propre d’un petit peuple de lutins (en français il peut signifier, une race, un peuple, une nation, les amis, les parents, les gens); les lutins Folks sont connus dans le monde « elfique » comme étant ingénieux et bienveillants, exploitant les ressources sous terre, et cela, dans tous les contes où ils sont concernés.

Insouciant : Négligent, qui ne s’inquiète de rien

Sujet : Une personne soumise à un roi ou une reine

Ramassis : Un mélange, un méli-mélo, un groupe nombreux

Perturber : Bousculer la tranquillité, déranger

Cubilot : Fourneau pour faire fondre le métal

Orfèvre : Une personne qui fait des bijoux de métal précieux, comme l’or