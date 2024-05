Les effets néfastes de la lumière bleue sur la peau

Santé et beauté :

Marlène Gosselin

Institut Marlène

Dans notre monde moderne, nous passons de plus en plus de temps devant les écrans, que ce soit pour travailler, étudier ou nous divertir. Cependant, l’exposition à la lumière bleue émise par ces écrans peut avoir des effets néfastes sur la peau et les yeux en raison de sa longueur d’onde élevée. Elle peut entraîner une production accrue de radicaux libres, qui peuvent endommager les cellules de la peau et causer une inflammation, qui, à son tour, cause un vieillissement prématuré. Elle peut aussi perturber la production de mélanine, ce qui peut entraîner l’apparition des taches pigmentaires.

Comment protéger la peau de la lumière bleue?

Il existe plusieurs moyens simples et efficaces :

– Utiliser des filtres d’écran : Les filtres d’écran sont conçus pour bloquer la lumière bleue émise par les écrans d’ordinateur, de tablettes et de téléphones portables. Ils sont disponibles dans des formes et des tailles différentes pour s’adapter à tous les types d’écrans;

– Réduire la durée de l’exposition : Il est fortement recommandé de réduire la durée d’exposition aux écrans et de prendre des pauses fréquentes pour reposer les yeux et soustraire notre peau à l’exposition.

Voici les types d’ingrédients actifs ou de produits qui peuvent aider à protéger la peau des méfaits de la lumière bleue :

– Les antioxydants, qui aident à neutraliser les radicaux libres produits par la lumière bleue (ex. : les vitamines C et E);

– Les écrans solaires peuvent protéger la peau contre les effets nocifs des rayons UV et de la lumière visible, y compris la lumière bleue. Les filtres physiques tels que l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane sont plus efficaces. Ils existent sous forme de crème, de lotion ou de poudre compacte qui s’ajoute avec un pinceau par-dessus les crèmes de jour. En plus de matifier la peau et d’uniformiser le teint, cet écran vous protège durablement;

– L’acide hyaluronique est un ingrédient hydratant qui aide à prévenir la perte d’hydratation causée par la lumière bleue et à maintenir la barrière cutanée intacte;

– La niacinamide est un dérivé de la vitamine B3 qui augmente l’hydratation et diminue l’hyperpigmentation; elle a un pouvoir restaurateur incroyable.

Ajoutez un filtre contre les lumières bleues dans vos verres correcteurs sur ordonnance. Vos lunettes pourront filtrer la lumière bleue émise par les écrans ainsi que toute autre exposition provenant de sources naturelles ou artificielles. Parlez-en avec votre optométriste.

Au quotidien, utilisez des crèmes contenant des antioxydants et ajoutez un écran solaire ou une poudre avec une protection UV, vous serez ainsi protégé tout au long de la journée. Ces crèmes peuvent aider à protéger la peau contre la lumière bleue en renforçant sa barrière cutanée. Elles peuvent également aider à réduire l’inflammation et à prévenir les dommages causés par les radicaux libres. Certaines formulations intègrent l’acide hyaluronique et la niacinamide; il s’agit même d’une association idéale pour lutter efficacement contre les signes de l’âge! En effet, leurs bienfaits sur la peau répondent à deux mêmes besoins: l’hydratation et l’anti-âge.

Bon début de printemps.

Référence : Livret de formation Guinot