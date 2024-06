Golden Lake Country Club/Club des loisirs du lac Doré

Jocelyne Aird-Bélanger, résidente de Val-David

Le Golden Lake Country Club existe depuis plus de 80 ans, toujours situé au coin de la rue Saint-Charles et du chemin de la Rivière. Malgré sa longue histoire, certains d’entre nous viennent tout juste de le découvrir! Le Golden Lake Country Club ou Club des loisirs du lac Doré demeure toujours actif, surtout l’été. Les murs intérieurs sont couverts de photos des fêtes passées dont les échos résonnent encore dans la mémoire des participants. Différents cours y sont offerts et des activités continuent d’y être organisées en majorité à la belle saison tels classe de yoga sur chaise, feux de camp communautaires, soirées bingo, soirées peinture, déjeuners communautaires, etc. Il est également possible de louer cette salle à l’occasion, comme on peut le voir dans le dépliant mentionné plus bas.

L’actuelle présidente du Golden Lake Country Club est Madame Carole Juzalaitis, soutenue par une équipe de bénévoles motivées et accueillantes. De nombreux participants peuvent se joindre aux événements du Club sans inscription préalable. L’adhésion n’est pas nécessaire pour participer aux activités. L’équipe souhaite faire participer dans l’avenir du Club les familles nouvellement arrivées dans la région. Les bénévoles et membres du conseil d’administration ont été profondément influencés par le Club pendant leur enfance et cherchent à leur tour à inculquer ce sentiment de communauté à la prochaine génération en les invitant à participer nombreux aux activités du Club.

Pour être au courant des activités du Club cet été, on peut consulter le dépliant qui vient d’être distribué dans tous les foyers autour du lac Doré ou bien suivre ses activités sur Facebook ou encore obtenir des informations en s’adressant à Madame Pauline Jasmin Juzalaitis au 819-322-2360 ou par courriel au goldenlakecountryclub@gmail.com.

Dépliant du Club des loisirs du lac Doré :

https://drive.google.com/file/d/1vFp-jIoZDOZPDeRSdJ627q00xGPQZWT1/view?usp=drive_web

À noter : Ne pas confondre le Golden Lake Country Club – le Club des loisirs du lac Doré , qui est une organisation à but non lucratif au service de la communauté, et l’ Association des propriétaires du lac Doré, qui réunit les résidents riverains du lac Doré et les ayants droit à un accès notarié au lac.

À PROPOS DU GOLDEN LAKE COUNTRY CLUB[1]

Le Club fut construit par Alexander Mac Neil au début des années 1940, sur un terrain qu’il avait donné à la communauté du lac Doré pour se réunir. Pendant les premières années, les activités étaient dirigées vers les adultes, avec des soirées de jeux de cartes et bingo. Aux réunions annuelles, les tâches d’organisation étaient distribuées, les rénovations planifiées, les nouveaux arrivés accueillis. En 1960, les frères Jim et Lorne Bush ont pris la relève et ont changé le format du Country Club. Ils ont gardé les jeux de cartes, mais ont ajouté beaucoup d’activités pour les enfants et les familles. Ils louaient des films que l’ONF livrait à tous les camps d’été. Assis sur les bancs de bois ou sur des caisses de liqueurs, les gens regardaient les aventures de Jules Verne, de James Bond, les cowboys, et les chiens tristes… croquant des bonbons achetés au magasin du coin. Les après-midis, les ados venaient y jouer au ping-pong et les vendredis soirs, tout le monde venait danser à la musique du juke-box. Les samedis voyaient toujours l’organisation d’une activité familiale comme un bal déguisé, une foire, des courses de toutes sortes, des spectacles de talents locaux. Le Country Club était le centre communautaire des résidents d’été du lac Doré.

[1] Informations tirées du site de la Société d’histoire et du Patrimoine de Val-David : https://histoirevaldavid.com/wp-content/uploads/2021/02/Texte-Lac-Dore.pdf