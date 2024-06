La fée Morrigane et les Folks de Val-David – Épisode trois

Texte et illustrations de Gilles Parent, résident de Val-David

L’envolée de Nicolin Folk et du vieux Folk fut de courte durée, mais ô combien puissante, et sifflante comme une fusée. Malgré tout, ce rapide voyage dans les airs se fit sans désagrément autre que celui du fait que le vieux Folk ait bifurqué malgré lui durant la trajectoire, et qu’il ne soit plus aux côtés du jeune et fier Nicolin, lors de l’atterrissage.

Un colis à la main, Nicolin se retrouve assis par terre, seul, dans une forêt silencieuse en bordure d’un ruisseau en cascades, traversé par un pont de pierres…

Encore enfumé par l’effet de l’explosion et toussotant, et ses vêtements couverts de poussière d’or, il observe les alentours. Son regard ne trouve aucune trace du vieux Folk qui l’accompagnait.

-Il ne devrait pas être loin, se dit-il, je l’ai aperçu au moins une fois dans les nuages… Où est-il? Et moi-même, où suis-je? Et mon paquet… Mon paquet me semble intact! Tout cela est bien étrange, même bizarre. Bon, je ne vais tout de même pas rester là à attendre je ne sais quoi qui pourrait m’arriver… Ce pont, se dit-il, mène certainement quelque part où il y a des gens…

Nicolin s’y engage alors et va vers un château visible pas très loin de l’autre côté de ce pont…

Il y va d’un bon pas, portant fièrement son colis qui contient une couronne d’or. Une pièce unique qu’il devait livrer selon les indications du vieux Folk disparu… Tout est calme et paisible dans cette vaste et sévère demeure…

Nicolin pénètre dans une pièce où se repose une dame… Il ne sait pas qu’il a devant lui la fée Morrigane! L’apparition de ce Folk intrus surprend la noble fée. Lui-même reste aussi ébahi que cette dame de se trouver dans ce lieu qui lui est parfaitement inconnu et devant cette personnequ’il n’a jamais vue.

-Qui es-tu? Et comment es-tu entré dans mon château sans y être invité?

-Euh… Je m’appelle Nicolin Folk. Je m’apprêtais à partir pour livrer une couronne d’or à une reine nommée Morrigane, sur une île flottante appelée Féérie, supposément au milieu de la mer d’Irlande, et je n’ai pas eu le temps de recevoir mon itinéraire de la part du vieux Folk que j’accompagne, ou qui m’accompagne, c’est comme on veut, parce que juste à ce moment-là, tout a explosé dans la mine. Vous pouvez peut-être me dire où je suis?

-Tu as bien dit être un Folk?

-Tout ce qu’il y a de plus Folk! Nicolin de mon prénom…

-Comment sais-tu que je suis la reine et fée Morrigane?… Si tu ne sais pas où tu es!

-C’est vous, la reine Morrigane? demande Nicolin avec stupéfaction.

-Reine et Fée, et tu es ici à Féérie, là où tu désirais te rendre. Comment as-tu fait ce voyage, depuis l’autre côté de l’océan, sans savoir comment te rendre à ta destination…

Se parlant à elle-même, elle ajoute : « Sûrement un coup monté par mon ami Merlin… »

-Explique-toi…

(À suivre dans la prochaine édition du Ski-se-Dit…)

LEXIQUE

Ô combien : à un degré très élevé

Désagrément : contrainte, moment désagréable

Bifurquer : prendre une autre direction

Trajectoire : trajet, parcours, direction

Toussotant : tousser légèrement

Unique : qu’on ne peut comparer

Intrus : personne non désirée

Ébahi : frappé d’une grande surprise

S’apprêter à : se préparer

Itinéraire : chemin à suivre

Stupéfaction : surprise, étonnement

Destination : endroit où l’on se rend