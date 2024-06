La Municipalité de Val-David engage une démarche pour renouveler sa politique culturelle

Val-David, 13 juin 2024 — Val-David, renommé pour sa richesse culturelle et artistique, entreprend une révision en profondeur de ses orientations stratégiques concernant sa politique culturelle datant de 2008. Cette initiative représente une étape cruciale dans la promotion d’un environnement culturel dynamique. La démarche de la politique et l’élaboration de son plan d’action prendront en compte les besoins et les aspirations des artistes professionnels et émergents, marquant ainsi une volonté de répondre aux nouvelles réalités du milieu et ainsi favoriser la pérennité de la vie artistique et culturelle à Val-David.

Un accompagnement stratégique

Dans cette optique, la Municipalité constituera, dans les prochaines semaines, un comité de suivi dédié à la réussite de ce projet. Pour garantir une approche efficace et collaborative, la Municipalité s’associe à deux firmes d’experts renommées dans le domaine culturel : ArtExpert, dirigée par Nathalie Courville, une experte reconnue en planification stratégique, notamment dans le domaine de la culture, des attractions touristiques et des événements, et Me2Culture, fondée par Marie Eve Farmer, spécialiste des enjeux municipaux et de la réalité culturelle du territoire.

« Favoriser la pérennité de la vie artistique et culturelle à Val-David est l’un des grands défis auxquels le conseil et la Municipalité doivent faire face. La politique culturelle est un outil important pour relever ce défi avec succès. Elle orientera les décisions, les actions et les investissements de la Municipalité qui permettront de maintenir la vitalité et l’attractivité culturelle de notre village tout en stimulant notre indice bohémien, » exprime Dominique Forget, mairesse.

Concertation du milieu

Cette démarche mettra en priorité la consultation directe du milieu culturel. Elle comprendra une recherche approfondie afin de dresser un portrait complet de la vitalité culturelle de Val-David, suivi d’une analyse et d’un diagnostic pour identifier les besoins et les défis locaux. Une consultation auprès de la communauté culturelle et un sondage en ligne seront organisés en novembre prochain pour engager activement la communauté dans ce processus.

Une culture à partager!

Des actions concrètes seront définies afin de contribuer à façonner un avenir culturel riche et harmonieux pour Val-David, où la diversité artistique sera célébrée et partagée par tous.

Pour suivre l’évolution de cette démarche et pour plus d’informations, veuillez consulter la page dédiée sur le site internet de la Municipalité : valdavid.com sous l’onglet Culture/Politique culturelle.

La Municipalité remercie le ministère de la Culture et des Communications (MCC) pour son soutien financier essentiel qui rend cette initiative possible.

