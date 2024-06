Les produits solaires : la prudence au soleil

Marlène Gosselin, Institut Marlène

En ce début de saison estivale, je tiens à vous parler – encore – de produits solaires. Les solaires sont classés parmi les produits pharmaceutiques comme un médicament (DIN) pour prévenir le cancer de la peau ou comme un produit de santé naturel (PSN) selon les ingrédients dont ils sont composés. Gardons en tête que les produits solaires sont destinés à protéger contre les coups de soleil et les rayons ultraviolets (UV) et doivent satisfaire aux exigences définies dans la Loi sur les aliments et drogues du Canada avant de pouvoir être importés, de faire l’objet de publicités ou d’être commercialisés au Canada.

Vous devez obligatoirement retrouver sur l’emballage des produits solaires vendus au Canada les informations suivantes :

– Les ingrédients médicinaux avec leur pourcentage;

– La date d’expiration et le numéro du lot;

– Le DIN (numéro d’identification de médicament) ou un PSN (numéro de produit naturel);

– La liste des ingrédients non médicinaux.

Je fais une parenthèse ici pour vous indiquer certains filtres à éviter, puisqu’ils peuvent causer des intolérances cutanées. Prenez l’habitude de bien lire les étiquettes avant d’acheter une lotion.

Avobenzone

Octocrylène

Oxybenzone

PABA (acide para-amonibenzoïque)

4-méthylbenzylidène camphre (4-MBC)

Types de filtres

Les principaux filtres minéraux présents dans les produits solaires sont le dioxyde de titane et l’oxyde de zinc, ils réfléchissent la lumière en se déposant à la surface de votre peau. Ce sont des actifs de protection à large spectre qui protègent efficacement contre les UVA et les UVB. Il ne faut pas essayer de les faire pénétrer dans la peau car ce sont des poudres micronisées. De plus en plus, les textures de ces produits solaires s’améliorent, minimisant l’effet blanchâtre après l’application. Ils sont fortement recommandés pour la peau des enfants. Les filtres organiques ou chimiques, quant à eux, absorbent une partie des radiations courtes et réfléchissent l’autre partie du rayonnement solaire.

Tous les produits solaires, filtres ou écrans doivent être appliqués aux 2 heures, après chaque activité physique et chaque baignade.

Comment s’y retrouver parmi les FPS?

Le FPS apparaissant sur les produits solaires correspond aux UVB seulement; il n’y a pas de concertation et d’uniformité pour les UVA, même si c’est le rayonnement qui cause les cancers cutanés et le vieillissement prématuré. Vous devez donc choisir des FPS à large spectre, qui garantiront que les produits solaires vous protègent efficacement contre les UVA et les UVB. Le minimum autorisé au Canada comme facteur de protection solaire est un FPS 15.

Un FPS 15 bloque en moyenne 93 % des UVB

Un FPS 30 bloque en moyenne 97 % des UVB

Un FPS 60 bloque en moyenne 98 % des UVB

Un FPS 70 bloque en moyenne 98,3 % des UVB

Notez que la différence entre un FPS 30 et un FPS 60 est de 1 % seulement. Le sentiment de fausse protection en raison du FPS élevé sera de ne pas réappliquer votre produit solaire aux 2 heures.

En conclusion, soyez un(e) consommateur(trice) avisé(e) et profitez de l’été!

_________

Références : Lydia Gauthier, dermocosmétologue

Santé Canada, médicaments et produits de santé

Société canadienne du cancer