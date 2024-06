Manu reprend «La Route»

Gilles Chaumel

Animateur radio à CKRL 89,1 Québec, historien et mélomane

De mon point de vue, le bédéiste Emmanuel « Manu » Larcenet est le plus grand artiste illustrateur vivant, comme scénariste (Le retour à la terre, Le combat ordinaire, Blast) ou comme adaptateur d’œuvres romanesques (Le rapport de Brodeck, de Philippe Claudel). Ce qu’on remarque avant tout, outre le trait de crayon unique, c’est sa sensibilité et son empathie envers la faiblesse humaine. Et il en fallait des masses pour adapter en bande dessinée La Route, le célèbre roman postapocalyptique de l’auteur américain Cormac McCarthy; là où tout est ténèbres gris cendre, destruction, froid, saleté, horreur, on trouve peut-être, tout au bout, une lueur. Ce fabuleux roman, qui a eu une résonance universelle lors de sa parution, a reçu le prix Pulitzer de la fiction en 2007.

McCarthy est l’auteur de la mystique des grands espaces (avec, entre autres, sa grandiose Trilogie des confins) et de l’implacabilité du destin. D’illustrer La Route comme l’a réussi Larcenet rend encore plus désolant l’univers décrit par le romancier. Son travail, ici, est un incontestable chef-d’œuvre sans concessions. Pour en savoir plus…

L’œuvre de Manu Larcenet est publiée chez Dargaud : https://www.dargaud.com/actualites/la-route-le-roman-culte-de-mccarthy-adapte-en-bd-par-manu-larcenet-photo