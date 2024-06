Quel bon vent vous amène? no 6

Nicole Davidson

nicoledavidson743@gmail.com 819 325-0444

Depuis plusieurs années, nous pouvons remarquer les nombreux messages sur Facebook se lisant à peu près comme ceci : Belle communauté de Val-David, je n’ai qu’un rêve, c’est de trouver une oasis paisible chez vous. Si possible, je désire un logement pas trop cher, dans le village. J’envoie mon souhait dans l’Univers.

La pensée magique n’est pas loin.

J’ai rencontré une femme qui, sans l’avoir écrit sur les réseaux sociaux, désirait depuis longtemps une place au soleil de ce village mythique. Et, pensée magique ou pas, son rêve a pris corps.

Monica vivait à Montréal, près du parc Lafontaine, dans un tout petit loft. Elle connaissait Val-David. Elle y était déjà passée pour visiter des connaissances. Mais sans automobile, vous conviendrez qu’on n’y vient pas toutes les semaines.

Il y a un peu plus d’un an, une petite annonce d’un logement semi-meublé, à louer au cœur du village de Val-David, fait son apparition sur Internet. Elle téléphone immédiatement pour faire part de son intérêt. Comme référence, elle donne le nom d’un ami, valdavidois d’adoption, à qui elle demande d’aller voir pour elle et de prendre contact avec le propriétaire. Tout se conclut rapidement. Le déménagement suit aussitôt.

Vous dire qu’elle est heureuse est un euphémisme! Mi-soixantaine, travailleuse autonome, habile de ses mains pour améliorer son quotidien, elle entreprend rapidement des transformations dans son espace avec l’accord du proprio. De plus, sa petite chatte siamoise du Plateau-Mont-Royal s’est adaptée rapidement à la vie de chatte des champs. La fenêtre de l’appartement est toujours ouverte pour ses allées et venues, le hamac et l’arbre à chat complètent son univers.

Passionnée de nature, de nourriture bio, de vie saine, cette Colombienne d’origine est traductrice de l’espagnol au français. Engagée socialement, c’est une passionaria à la défense de tous les opprimés du monde entier. Elle est tout sauf neutre dans ses propos. Elle n’a pas la langue dans sa poche et ses propos peuvent en surprendre plus d’un. Au fond, c’est un cœur tendre et embrasé. Elle ressemble étrangement et à s’y méprendre à plusieurs de ses concitoyens de Val-David québécois pure laine un peu marginaux.

Elle a la musique et la danse dans le sang et il n’est pas rare de la voir se déhancher au rythme d’une salsa sur sa galerie. Excellente cordon-bleu, elle peut vous préparer un repas de chef en quelques secondes. L’épicerie, la pharmacie, tout est à portée de mains! Monica n’en revient pas encore. Longue vie à Val-David!