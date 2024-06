Transmission active de la coqueluche dans les écoles primaires des Laurentides

La région des Laurentides observe une recrudescence importante de cas de coqueluche depuis les dernières semaines. Plus de 160 cas ont été déclarés depuis le début de l’année, dont la majorité chez des enfants âgés de 10 à 19 ans. Nous constatons également la présence de coqueluche dans plusieurs écoles primaires et secondaires. Nous souhaitons donc sensibiliser les parents d’élèves et les employés des écoles au fait que, d’ici la fin de l’année scolaire, la transmission de cette maladie est à risque de survenir dans l’ensemble des écoles de la région et de prendre les mesures de prévention et de protection appropriées. Nous nous attendons par le fait même à ce que la maladie circule dans la communauté et les camps de jour pendant la période estivale.

Informations sur la coqueluche

• Il s’agit d’une infection respiratoire causée par une bactérie.

• La maladie évolue en phases et dure quelques semaines. Dans les premiers jours, elle ressemble à un rhume avec de l’écoulement nasal, une faible toux, une fièvre légère et du larmoiement des yeux.

• Ensuite, une toux s’installe et peut persister plusieurs semaines (une à six semaines, parfois plus). La toux présente les caractéristiques suivantes :

o Toux en quintes (épisodes de toux prolongée et difficile à contrôler qui peuvent être suivis d’une période sans symptôme);

o Toux avec chant de coq (sifflement bruyant lors de l’inspiration à la fin de la quinte de toux);

o Toux se terminant par des vomissements, des haut-le-cœur ou de la difficulté à reprendre son souffle.

• Les personnes à risque de complications graves sont les bébés nés prématurés, les enfants de moins de 6 mois, les enfants de 6 à 12 mois qui n’ont pas reçu les trois premières doses de vaccin et les enfants à naître des femmes enceintes qui sont en fin de grossesse.

Comment vous protéger contre la coqueluche

• Le meilleur moyen pour éviter la coqueluche est la vaccination. Le calendrier vaccinal prévoit une dose de vaccin à l’âge de 2, 4 et 12 mois et une dose de rappel entre l’âge de 4 à 6 ans.

La vaccination des femmes enceintes est aussi recommandée, idéalement entre 26 et 32 semaines de grossesse, et ce, à chaque grossesse. Cela permet de protéger le bébé au cours de ses premiers mois de vie. Les employées qui sont enceintes sont également encouragées à consulter les recommandations reçues via le programme Pour une maternité sans danger, si cela n’a pas déjà été fait.

• Il est recommandé de s’assurer que la vaccination des enfants et des femmes enceintes est complète. La prise de rendez-vous pour la vaccination contre la coqueluche est accessible sur Clic Santé ou via le 1 866 495-5833. Les parents des enfants de 6 ans et moins peuvent aussi prendre rendez-vous par téléphone au 1 450 473-6811, poste 44407.

En présence de symptômes de coqueluche

• Garder de bonnes habitudes d’hygiène des mains et tousser ou éternuer dans votre coude.

• Une personne (vaccinée ou non) qui présente des symptômes de la coqueluche doit contacter Info-Santé en composant le 811 ou consulter un médecin. Le médecin pourra recommander un test diagnostique et un traitement antibiotique, au besoin.

• Si des tests sont faits et s’ils confirment le diagnostic de coqueluche :

o Éviter d’être en contact avec les enfants de moins de 12 mois et les femmes enceintes;

o La personne malade ne devrait pas fréquenter l’école pendant cinq jours après le début du traitement ou, si elle n’est pas traitée, pendant trois semaines après le début de la toux ou jusqu’à ce que la toux soit disparue (si elle disparait avant trois semaines).

Plus d’informations sur la coqueluche

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coqueluche

Communiqué : L’équipe de maladies infectieuses de la Direction de santé publique des Laurentides