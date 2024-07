La fée Morigane et les Folks de Val-David – Épisode quatre

Texte et illustrations de Gilles Parent, résident de Val-David

La rencontre entre Nicolin Folk et la Fée Morrigane se passe bien… Nicolin fait au mieux pour décrire son petit peuple et ses activités minières.

– Dans ma famille, dit-il, qui se nomme Folk, on vit tous à Val-David dans une mine d’or, dont la porte d’entrée, loin des sentiers, est invisible des randonneurs; il leur faudrait ramper sous d’énormes rochers pour l’apercevoir, et ces promeneurs sont trop grands, trop gros. Seuls les gentilles marmottes, les écureuils curieux, et quelques souris fouineuses nous rendent parfois visite.

À la mine, chacun a un métier. Il y a des creuseurs de galeries sous terre, des artificiers, des fondeurs, des mouleurs, et bien entendu des orfèvres qui fabriquent de magnifiques objets en or. Et puis il y a le vieux Folk, il est le gardien du « savoir » de tous les Folks depuis les temps anciens. Il ne sort que rarement de la mine, sauf dans des cas d’exception, des requêtes particulières… comme c’était le cas concernant votre couronne.

Quant à moi, je suis le Folk livreur des commandes; elles nous arrivent d’un peu

partout.

– Tiens, tiens! C’est très intéressant, mais tu ne m’as toujours pas expliqué comment tu as fait pour te rendre sur mon île sans itinéraire, et surtout… sans y avoir été invité!

– C’est que je ne le sais pas…

– N’essaie pas de me tromper… J’ai le pouvoir de détecter les mensonges. Et j’en ai bien d’autres!

– Nous les Folks, on ne ment pas! Nous avons tellement d’œuvres en or à produire, que les Folks mineurs doivent sans cesse creuser pour prolonger les galeries pour extraire l’or, ce qui nécessite de plus en plus d’explosions. Alors ces derniers temps, on doublait les charges d’explosifs pour fournir tout l’or dont les Folks orfèvres avaient besoin. On a dû exagérer un peu sur la dynamite ; d’ailleurs on était tous inquiets des dangers possibles. Et on se doutait bien que nos manœuvres finiraient par déranger les habitants de la surface…

– Tu parles! Si j’en sais quelque chose! Continue…

– Et puis, tout d’un coup, il s’est produit une gigantesque explosion, comme on n’en avait jamais connu. Je pense que toute la mine a sauté d’un seul coup. C’était précisément au moment où le vieux Folk, notre doyen , devait me remettre l’itinéraire. Et comme la commande était pour une reine, le vieux Folk se devait d’être présent pour sacrer la couronne à tout jamais en la lui remettant. Il est le seul à détenir

ce pouvoir. Ensuite, tout est devenu noir, et j’ai senti un vent puissant me soulever. L’instant d’après, ou je ne sais combien d’instants après… Je me suis retrouvé dans votre forêt.

– Je pense que le vieux Folk a dû atterrir quelque part, je l’ai aperçu une seule fois en plein vol. Sans moi il s’est sûrement perdu. Peut-être que je ne pourrai jamais le retrouver…

– Ouais! J’y suis peut-être allé un peu fort avec mon pétard, dit Morrigane. Pourtant, Merlin devait certainement savoir…

– Vous dites?

– Rien! Je réfléchissais tout haut.

(À suivre dans la prochaine édition du Ski-se-Dit…)

Lexique

Fouineuses : qui met son nez partout

Galerie : passage souterrain en long couloir

Orfèvres : personne qui fabrique des bijoux en métal précieux.

Savoir : connaître parfaitement les choses, les faits, les sciences.

Requêtes : demande écrite ou verbale.

Itinéraire : un chemin à suivre, une route.

Détecter : percevoir les intentions de quelqu’un

Extraire : ôter, retirer, sortir

Dynamite : matière qui explose

Précisément : moment exact, juste pile

Doyen : personne la plus ancienne et possédant le plus d’expérience

Sacrer : couronner une personne (roi, reine) par une cérémonie