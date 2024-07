La Virée des créateurs de Val-David, une invitation à découvrir le talent des artistes locaux!

COMMUNIQUÉ – Municipalité de Val-David, 11 juillet 2024

La Municipalité de Val-David est fière de mettre en lumière ses créateurs d’ici dans le cadre de l’événement « La Virée des créateurs de Val-David » qui se tiendra les 2, 3, 4 et 9, 10, 11 août 2024, de 11 h à 17 h.

À travers un parcours, la Virée des créateurs vous invite à rencontrer 5 artistes professionnels qui ouvrent les portes de leurs ateliers pour vous faire découvrir leurs lieux de création, leurs pratiques, leur savoir-faire et la passion qui les anime. C’est une merveilleuse occasion de dénicher des trésors uniques créés avec soin!

Artistes participants :

Guy Morest, artiste peintre

Julie Lefebvre, artisane

Robin Hutchinson, céramiste

Pascale Poudrette, artiste peintre

Robert Larivée, artiste peintre

Véritable pôle culturel des Laurentides depuis plusieurs générations, Val-David accueille de nombreux artistes et artisans professionnels de renommée locale, régionale et internationale aux talents remarquables. Qu’ils soient originaires de la région ou récemment installés, ils incarnent l’âme de Val-David et font la fierté de la communauté. La Virée des créateurs est l’occasion parfaite pour les découvrir et s’enrichir de leur passion pour leur métier.

Un prospectus de l’événement qui illustre le parcours et qui présente les artistes collaborateurs est disponible sur le site Internet valdavid.com sous l’onglet : Publications/Culture.

Ce projet est réalisé grâce à l’entente de développement culturel entre la Municipalité de Val-David et le gouvernement du Québec, et déployé par le Service loisirs et culture de Val-David en collaboration avec les artistes professionnels de Val-David.

Prospectus :

https://valdavid.com/static/media/uploads/documents/Culture/viree_des_createurs_prospectus.pdf

Informations sur la Virée des créateurs : 819 324-5678, poste 4243 | culture@valdavid.com