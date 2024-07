Lac Paquin – On sème, on s’amuse

C. Hébert

Résidente de Val-David

Il y a de ça 25 ans, j’achetais ma maison. Elle était près de tout, c’est-à-dire à deux pas du lac Paquin, de la petite rivière, de la forêt et du parc. La bonne affaire que je venais de faire! Le parc était à l’époque un lieu sans attrait. J’y allais par nécessité, pour chercher mon courrier dans la boîte aux lettres verte en bordure du chemin.

Aujourd’hui, ce même parc est transformé. En plus de la patinoire, des balançoires, de l’espace de jeux pour les enfants et du chalet pour les conférences, les réunions et les jeux de société, il y a un coin potager. Et il mérite des applaudissements. Situé en plein soleil, parallèle à la montée du 8e rang, il est fait de boîtes de bois, entourées d’un tapis vert. Y poussent et fleurissent petits pois, capucines, fraises… un vrai bonheur!

Dominant ce potager, de jolies maisons d’oiseaux colorées se balancent au bout d’un mas. Puis, à quelques pas de ces aménagements, on trouve un poêle grillagé et sa corde de bûches à brûler. Des bancs en bois encerclent ce lieu convivial, comme s’ils jasaient entre eux. La nuit, au clair de lune, ces installations sont couronnées d’une guirlande de petites lumières scintillantes.

Alors, en vertu de tout ce que je viens de vous dire, laissez-moi vous présenter Claire Lepage et son équipe, maîtres d’œuvre de ces projets. Claire est là presque tous les matins. D’une main elle arrose ses jardins et de l’autre, elle salue toutes les voitures qui passent par là. Faites comme moi : passez plusieurs fois et vous serez de bonne humeur toute la journée!

Il y a aussi, au parc, de petits festins en plein air autour d’une table à pique-nique. On y savoure hot dogs, blés d’Inde et salades en toute amitié entre voisins.

Pour financer ces activités si prisées, en plus d’une petite subvention municipale, madame Claire vend des canettes et des t-shirts imprimés, sur lesquels on peut lire : Lac Paquin, on sème, on s’amuse. Plutôt convivial, n’est-ce pas?