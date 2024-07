Le gouvernement du Québec accorde près de de 23,5 M$ dans Bertrand en infrastructures municipales

Communiqué de presse

Programme de transfert pour les infrastructures d’eau et collectives du Québec

Sainte-Agathe-des-Monts, le 26 juillet 2024. – Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, annonce qu’une somme de 23 488 267 $ sera investie dans la circonscription par le biais du Programme de transfert pour les infrastructures d’eau et collectives du Québec (TECQ) 2024-2028.

L’aide financière sera versée aux municipalités au cours des cinq prochaines années pour leur permettre de financer des projets d’infrastructures municipales, notamment ceux liés au traitement de l’eau potable et des eaux usées, à la voirie locale, à l’amélioration énergétique des bâtiments ainsi qu’aux infrastructures résilientes et à vocation culturelle, communautaire, sportive et de loisir. Les montants dont les municipalités se prévaudront se répartissent ainsi :

Municipalité MRC Montant Ivry-sur-le-Lac MRC des Laurentides 583 525 $ Lantier MRC des Laurentides 699 340 $ Sainte-Lucie-des-Laurentides MRC des Laurentides 836 036 $ Val-David MRC des Laurentides 1 734 143 $ Val-des-Lacs MRC des Laurentides 658 223 $ Val-Morin MRC des Laurentides 1 191 017 $ Sainte-Agathe-des-Monts MRC des Laurentides 3 416 136 $ Ville d’Estérel MRC des Pays-d’en-Haut 562 859 $ Sainte-Adèle MRC des Pays-d’en-Haut 4 300 905 $ Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson MRC des Pays-d’en-Haut 1 285 951 $ Chertsey MRC de Matawinie 1 679 249 $ Entrelacs MRC de Matawinie 724 957 $ Notre-Dame-de-la-Merci MRC de Matawinie 733 353 $ Rawdon MRC de Matawinie 3 564 131 $ Saint-Donat MRC de Matawinie 1 518 442 $

« Les infrastructures municipales requièrent des investissements considérables, et c’est pourquoi notre gouvernement soutient financièrement les municipalités dans la mise en oeuvre de leurs projets. Je suis heureuse pour les gens de Bertrand qui, grâce au TECQ 2024-2028, bénéficieront d’infrastructures et de services améliorés, modernisés et sécuritaires. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation

Faits saillants :

Pour plus d’information sur le TECQ 2024-2028, veuillez consulter la page Web du programme.

La contribution du Québec est prévue dans le secteur « Municipalités » du Plan québécois des infrastructures 2024-2034.

Le TECQ 2024-2028 rejoint les objectifs du gouvernement du Québec pour la planification et la gestion d’actifs municipaux ainsi que pour la mise en oeuvre d’infrastructures résilientes face aux changements climatiques .

Rappelons qu’un investissement total de plus de 3,2 milliards de dollars a été annoncé dans le cadre du programme. De cette somme, 1 milliard de dollars proviennent du gouvernement du Québec et 2,2 milliards de dollars découlent de l’entente administrative relative au Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) conclue avec le gouvernement du Canada en juin 2024.

Liens connexes :