Le gouvernement du Québec octroie 461 772 $ pour améliorer la sécurité routière à Sainte-Adèle, à Val-des-Lacs et à Saint-Donat

Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière

– Sainte-Agathe-des-Monts, le 15 juillet 2024 –

La députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce l’octroi de 315 082 $ à la Ville de Sainte-Adèle pour l’aménagement d’une traverse piétonne sur la route 117 au cœur du noyau urbain. Madame Duranceau annonce également deux autres projets de sécurité routière dans sa circonscription, soit dans la municipalité de Saint-Donat et dans la municipalité de Val-des-Lacs.

Ces attributions financières ont été confirmées lors d’une conférence de presse tenue le 15 juillet à la Place des Citoyens, à Sainte-Adèle, en présence d’élus et de membres de la communauté économique adéloise.

L’aide financière se répartit ainsi :

Municipalité Montant Description du projet Ville de Sainte-Adèle 315 082 $ Aménagement d’une traverse piétonne sur la route 117 vis-à-vis la Place des Citoyens Municipalité de Saint-Donat 76 390 $ Aménagement d’un trottoir sur la rue Lambert Municipalité de Val-des-Lacs 70 300 $ Acquisition de 3 radars pédagogiques et installation de 5 dos d’âne.

Les montants versés aux organismes et aux municipalités admissibles proviennent du programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR). Pour l’ensemble du Québec, c’est une somme record de 20 233 722 $ qui est versée à plusieurs municipalités et organismes afin de réaliser un total de 210 projets pour améliorer la sécurité routière et venir en aide aux victimes de la route.

Un investissement de plus de 180 M$ est réservé à la mise en œuvre des mesures de ce plan. 96 des 210 initiatives financées cette année par le PAFFSR se situent dans une zone scolaire ou un corridor scolaire. Cette proportion des projets bénéficie directement à certains des usagers les plus vulnérables par l’aménagement de chemins plus sécuritaires.

« Je me suis engagée, lors du dépôt de notre Plan d’action en sécurité routière 2023-2028, à garantir des déplacements sécuritaires pour tous, notamment près des écoles. Je suis donc enthousiaste de voir l’engouement de nos partenaires, avec ce nombre record de projets! Souvenons-nous que chacune de ces initiatives contribue à améliorer la sécurité routière au Québec, et ainsi à sauver des vies. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Mon engagement est de maximiser les liens avec l’État québécois. Une collaboration directe et efficace avec les municipalités est primordiale pour mener à bien les dossiers. Pour la traverse piétonne sur la route 117, par exemple, la liaison entre mon équipe, les élus et la direction de la Ville de Sainte-Adèle ainsi que le ministère des Transports et de la Mobilité durable contribue à ce que le projet se concrétise. Ce sont les visiteurs, les villégiateurs et surtout les citoyens de Bertrand qui en bénéficient directement. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, ministre responsable de l’Habitation

« Nous accueillons avec joie et enthousiasme l’attribution de cette subvention pour la mise en place de la traverse piétonne face à la Place des Citoyens afin de permettre aux citoyennes et citoyens de se rendre en toute sécurité au stationnement municipal situé sur le côté opposé du boulevard de Sainte-Adèle (route 117). Cette installation était réclamée par la population adéloise. Sa réalisation s’est faite en partenariat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Finalement, nous saluons la collaboration de notre députée, Mme France-Élaine Duranceau, dans l’octroi de la subvention permettant une économie financière importante pour la Ville de Sainte-Adèle. »

Michèle Lalonde, mairesse de la Ville de Sainte-Adèle

Le programme vise spécifiquement à :

Diminuer les risques de décès et de blessures de tous les usagers du réseau routier, notamment les individus vulnérables comme les piétonnes et piétons, les cyclistes, la clientèle scolaire, les personnes âgées et les personnes handicapées.

Accroître la mobilité ou l’autonomie des victimes de la route en soutenant financièrement les projets mis de l’avant par des organismes qui leur viennent en aide.

Encourager la sensibilisation, la prévention, la formation ou la concertation des intervenants concernés par les questions de sécurité routière et d’aide aux victimes de la route.

Soutenir des projets portant sur la recherche et l’expérimentation afin de développer les connaissances et les techniques de pointe en matière de sécurité routière et d’aide aux victimes de la route.

Favoriser l’adoption des meilleures pratiques en matière de sécurité routière, qu’il s’agisse de méthodes éprouvées ou novatrices.

Améliorer la sécurité des usagers de la route près des sites où le risque d’accident est élevé.

Un comité consultatif a pour mandat de conseiller annuellement la ministre des Transports et de la Mobilité durable sur l’utilisation des sommes portées au crédit du Fonds.

