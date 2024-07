Mon activité chérie de juillet: le kayak!

Exclusivement dans Ski-se-Dit

Phil Shaw

J’adore habiter sur le bord de la rivière du Nord. Tous ses charmes se révèlent de saison en saison, et ne cessent de m’éblouir. Les bernaches qui amènent leurs petits sur le terrain pour picorer et faire la sieste, le castor qui tape l’eau de sa queue pour manifester sa présence au crépuscule, les chevreuils, pour qui nous sommes devenus familiers, qui nous présentent leurs petits : toute cette nature est vivifiante. Avec l’été qui s’est installé, mon horaire d’entraînement a changé pour les heures en soirée, lorsque la chaleur s’estompe. Donc, durant la journée, c’est le temps pour moi de profiter du soleil, et de pratiquer une activité parfaite pour changer du travail musculaire : le kayak! C’est vraiment mon activité préférée en juillet. Qu’il fasse beau soleil ou que le ciel soit gris souris, la sortie en vaut la peine.

Quel plaisir de partager une sortie vers Val-David ou vers le lac Raymond avec mon épouse-associée-amie-alouette, Annie! Avec nos kayaks ouverts, nos trois chihuahuas nous accompagnent aussi, systématiquement. On prend le temps d’observer la flore et la faune, et tous les types d’embarcations navigables (certaines nous font sourire). On fait des rencontres, des gens me saluent en me reconnaissant, sans les skis et les ballons. J’aime le rythme ralenti de cette activité : on peut s’offrir une pause, une baignade ou un pique-nique sur les petites plages le long du parcours. Il y a aussi des moments musicaux inopinés avec la technologie Bluetooth, que soit ma musique ou celle des autres! Lors du retour du lac Raymond, qui est à contre-courant, il arrive parfois que je tire le kayak d’Annie avec une corde élastique. Sinon, je fais de petits détours ici et là pour faire en sorte qu’elle me suive plus facilement; comme en ski de fond ou en ski à roulettes, d’ailleurs. Et, de retour à la maison, on fait un peu d’étirements et là, en revanche, les forces sont inversées! Je suis très drôle avec ma souplesse, comparé à ma ballerine préférée. Bon été, on se croise sur la rivière?