Programme d’infrastructures municipales d’eau – Le gouvernement du Québec accorde plus de 480 000 $ à Val-David

Programme d’infrastructures municipales d’eau – Le gouvernement du Québec accorde plus de...

Publié par : Cabinet de la ministre des Affaires municipales

En collaboration avec : Affaires municipales et Habitation

VAL-DAVID, QC, le 27 juin 2024 /CNW/ – Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable de l’Habitation et députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, est fière d’annoncer qu’une somme de 483 576 $ a été accordée à la Municipalité du village de Val-David pour des travaux d’infrastructures d’eau.

La subvention, issue du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 2023, servira au renouvellement d’environ 380 mètres d’une conduite d’égout sous la rue de l’Église afin de maintenir la qualité des services municipaux offerts à la population.

Citations :

« Il est important pour notre gouvernement que les citoyennes et citoyens aient accès à des services municipaux de qualité. Et cela passe, entre autres, par l’octroi de subventions aux municipalités en vue de permettre la réalisation de travaux d’infrastructures. À Val-David, comme partout au Québec, des projets se concrétisent en ce sens, et j’en suis fière. Merci aux gens de la Municipalité pour leur proactivité dans ce dossier. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« C’est toujours un plaisir pour moi d’annoncer des aides financières pour des initiatives qui ont des effets positifs pour la population de la région. Le renouvellement de ces conduites permettra à Val-David de poursuivre ses efforts pour le maintien d’un milieu de vie sain sur son territoire. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l’Habitation et députée de Bertrand

« Nous remercions le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour la subvention accordée dans le cadre du PRIMEAU 2023. La mise à niveau de ces infrastructures contribuera grandement à améliorer la vie des citoyennes et citoyens. Sans le soutien du PRIMEAU 2023, notre municipalité n’aurait pas été en mesure de concrétiser ce projet. »

Dominique Forget, mairesse de Val-David

Faits saillants :

L’aide financière provient du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 2023 , qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034 . Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

, qui est issu du Plan québécois des . Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Rappelons qu’en août 2023, Val-David a bénéficié d’une somme de 21 945 175 $ provenant également du PRIMEAU 2023 afin de réaliser deux projets majeurs d’infrastructures d’eau.

provenant également du PRIMEAU 2023 afin de réaliser deux projets majeurs d’infrastructures d’eau. L’eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s’est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d’eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d’ailleurs profiter de majorations du taux d’aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d’élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

(SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d’eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d’ailleurs profiter de majorations du taux d’aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d’élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau. Afin de sensibiliser la population à la cascade d’impacts découlant de la consommation de l’eau potable, le MAMH a récemment lancé la campagne « Votre eau, c’est notre eau à tous » à l’intention des municipalités.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2024/27/c1718.html