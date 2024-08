Nicole Davidson, nicoledavidson743@gmail.com, 819 325-0444

« J’aime découvrir les gens », me dit d’emblée Céline Lafond. Ces mots résument bien comment elle s’est intégrée à Val-David, municipalité accueillante où elle a fait son nid. Elle regroupe les gens de Val-David en 4 catégories : sportifs, artistes, intellos et granolas. Rien de péjoratif, elle s’identifie facilement aux quatre catégories. À la fois pragmatique, créative, sportive et dotée d’une grande générosité, elle tient à mentionner surtout la belle complicité qu’elle vit avec les autres résidents, que ce soit pour des randonnées au Parc régional avec le Club Plein Air 50 +, des sorties de vélo, des baignades, des parties de cartes et des partages de choix musicaux.

Résidente ici depuis 4 ans, la chanceuse a aussi pu dénicher, à deux reprises, un logement au centre du village, ce qui est peu banal, voire un exploit en soi! Son travail en marketing, stratégie et gestion de projets pour de grandes entreprises lui permet le télétravail, ce qui a facilité sa nouvelle vie dans les Laurentides.

En 2020, elle quitte Montréal, et en arrivant à Val-David, le condo qu’elle veut louer n’est pas prêt. Optimiste de nature, elle loue une chambre à l’Oberg’Inn, un endroit chaleureux où plusieurs activités sont mises de l’avant par un propriétaire et un entourage sympathiques. Que de belles soirées à chanter et à rire autour du feu où elle a développé de belles amitiés.

Sa facilité à entrer en contact avec les gens la guide inconsciemment, ses gènes parlent tout seuls! Elle a fait du bénévolat aux Marchés de Noël, à 1001 Pots. Elle s’est inscrite à des ateliers de poterie et elle me montre avec fierté des tasses achetées à l’édition 2024. Elle a également participé aux diverses activités du service des loisirs, tels : tennis, pickleball, Essentrics, ainsi qu’aux cours de yoga à la Chaumière Fleur-Soleil et fréquente assidûment le Marché d’été. Impliquée dans l’OBNL de la Butte à Mathieu durant deux ans, elle a su faire profiter l’organisme de son expertise.

Elle n’est retraitée que depuis peu et lorsqu’elle reçoit ses amis citadins, elle partage avec fierté les attraits du village avec eux.

Vous la rencontrerez certainement à pied, en ski ou à vélo. C’est une Valdavidoise accomplie.