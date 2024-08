Coups de cœur artistiques de Marie ;)

Évènements à voir et artistes à découvrir! Tout près de chez nous ;))

Marie-Josée Larouche, Résidente de Val-Morin | Chorégraphe en danse contemporaine et enseignante en danse-études à ANM

Théâtre musical/Comédiens

Belmont/Diane Dufresne

Plongez dans le monde et la folie de Diane Dufresne, chanteuse, comédienne, peintre et icône québécoise multiple dont l’univers farfelu, infini et déjanté a été le tournant pour toute une génération de femmes et d’artistes différentes.

Une célébration de la folie et de la multiplicité féminine! Cinq femmes : la diva, l’amoureuse, l’artiste, la folle, et la petite fille. Toutes les comédiennes incarnent l’une des facettes de Diane Dufresne, chacune avec sa couleur, sa personnalité, son unicité. Un homme les côtoie avec un œil admiratif, le cœur et les bras ouverts. C’est par la présence de ces 5 facettes éclatées et assumées qu’il se découvrira lui-même en tant qu’être sensible et artistique, libéré de la pression sociale de jouer son rôle selon des standards de genre.

Une œuvre à voir absolument! Où la déraison, le rêve, l’amour, la créativité, la candeur, l’arrogance, l’audace, l’anxiété et le génie cohabitent dans le marasme éclatant de Belmont, un voyage au cœur de l’intensité féminine, une fenêtre sur une parcelle de l’œuvre bien vivante de Diane Dufresne!

Une création du Théâtre de l’Œil ouvert. Avec une grande distribution de comédiens et comédiennes, 3 musiciennes, 8 concepteur.trices et collaborateur.trices. Tout près de chez nous! À Sainte-Agathe-des-Monts, Théâtre Le Patriote, le 23 août 2024 à 20 h. Billets : www.theatrepatriote.tuxedobillet.com

Musique africaine/Afro-autochtone

Mi’gmafrica/Valérie Yvy Hamelin

Valérie Yvy Hamelin est une artiste multidisciplinaire qui s’exprime à la voix, à la flûte traversière, au tambour à main, aux percussions africaines et au gumboots. Membre de la Nation micmaque de Gespeg, elle aime célébrer, honorer et participer à la revitalisation de sa culture et de sa langue via le chant, la musique, les histoires et le lien au territoire. J’ai eu l’honneur de la connaître, il y a plusieurs années de cela… Je me souviens d’elle encore aujourd’hui… Jeune, passionnée de musique, de voyages et de découvertes. J’étais tellement impressionnée par sa voix et son énergie débordante et son rire communicatif…

En 2009, elle étudie en musique classique au collège Lionel-Groulx, avec une spécialisation en flûte traversière. À la fin de ses études, elle gagne une bourse à un concours organisé par la SODET de Sainte-Thérèse, ce qui lui permet de démarrer sa compagnie de production, Mosaïculture, qui existe encore aujourd’hui.

Son cheminement de danseuse africaine, choriste et musicienne dans l’univers de la musique du monde lui a donné la chance de côtoyer d’innombrables artistes issus de différentes communautés ethniques, et de découvrir des traditions musicales diverses et riches.

Mi’gmafrica, c’est la rencontre musicale entre la culture mandingue, avec Sadio Sissokho, émérite griot du Sénégal, et la culture mi’gmaq, avec Valérie. Les mélodies, les chants, les hommages aux anciens et les prières s’allient en douceur et puissance, pour vous transporter dans les confins de l’histoire de l’humanité. Deux traditions, deux continents, qui puisent leur inspiration et leur force aux mêmes sources. Ensemble, ils nous présentent ces chants revisités, ainsi que des compositions, dans lesquelles s’entrecroisent, avec magie et beauté, les langues mi’gmaq, mandingue, wolof et française. Ils partagent leurs enseignements et créent ensemble : À LA MÉMOIRE DE NOS ANCÊTRES en 2023.

Découvrir-partager-ressentir cette culture dans vos classes scolaires, dans différents lieux à travers les Festivals et Théâtre du Québec.

www.mosaicultures.com/migmafrica

Comédienne/Spectacle pour enfants

Flash Boum Patatra/Sylvie Desrosiers

Une comédienne qui incarne des personnages avec tout son être. Elle fait rire autant les enfants que les adultes de toutes les communautés. Elle crée des spectacles hauts en couleur et bien diversifiés!

Sylvie Desrosiers, alias Sylvie D lire, œuvre dans le milieu du théâtre pour la jeunesse et la famille depuis déjà plus de 25 ans. J’ai eu l’honneur de la rencontrer à l’UQAM, où l’on étudiait ensemble à Montréal, où elle a grandi. On s’est recroisées dans les Laurentides, où elle est venue s’établir il y a 25 ans.

La tête en perpétuelle ébullition pour de nouvelles créations, Sylvie s’est mise à raconter des histoires. Elle est unique! Elle sait alterner entre la narration et le jeu avec humour et sérieux. Elle habite l’espace, le manie à sa guise, ce qui en fait une conteuse dynamique et pétillante.

Codirectrice du théâtre Flash Boum et Patatra, elle signe la majorité des textes de la troupe et prend un plaisir fou à jouer la comédie. Elle conjugue écriture et talent… Son univers est imprégné de sa grande expérience théâtrale et elle m’a véritablement séduite par l’incarnation de ses personnages et de son authenticité…

Elle présente cet été les contes animés pour les jeunes avec sa troupe de Flash Boum et Patatra dans tous les parcs de la MRC des Laurentides. Entre autres, le 14 août au parc Léonidas-Dufresne, à Val-David. Une autre artiste à découvrir, pour les jeunes et les moins jeunes! www.flashboum.com