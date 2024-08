Deux docteurs de Val-David au Raid Témiscamingue

Les docteurs omnipraticiens de Val-David Alexis Lapointe et Tristant Zotier participeront au Raid Témiscamingue du 5 au 8 septembre.

D’une durée de 3 jours, le parcours de 160 km dans le secteur nord du Témiscamingue, entre Rémigny et Saint-Bruno-de-Guigues, met au défi les équipes participantes de deux dans une course d’endurance qui allie le trekking, la nage, le vélo de montagne, le canot et des sections spectaculaires de cordes.

Détails au : https://raidtemiscamingue.com/

Photos de Marco Bergeron, Endurance Aventure