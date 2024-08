La fée Morrigane et les Folks de Val-David – Épisode cinq

Texte et illustrations – Gilles Parent

Morrigane mit rapidement fin à sa réflexion, alors que Nicolin déballait son colis.

– De toute manière, puisque vous êtes la reine et fée Morrigane, je vous remets cette couronne d’or, elle vous appartient! Après, j’aimerais bien retourner à Val-David, si je peux trouver un moyen; peut-être y aurait-il un navire qui passe par ici? Cependant, je ne veux pas partir seul, il me faut à tout prix retrouver le vieux Folk et le ramener avec moi. Sans lui, que deviendront tous les Folks, s’il en reste, sans le savoir fabuleux de notre vieux Folk?

– Nous verrons plus tard la question de ton retour à Val-David et ce qu’est devenu ton vieux Folk. Je reviens à cette couronne, je ne l’ai jamais commandée à tes Folks, qu’ils soient orfèvres ou autres, puisque j’ignorais l’existence de ton peuple…

– À moins qu’il y ait deux fées Morrigane et à Féerie… ce serait là une erreur que je n’ai jamais connue de la part du vieux Folk! dit Nicolin en arborant un large sourire.

– Hum… ouais, il est vrai que ma vieille couronne s’est quelque peu détériorée depuis que le brave Merlin me l’a offerte, il y a six cents années… le temps passe si vite, hélas! Quoique, puisque je suis Morrigane, fée et reine de Féerie et de tous les peuples lutins, je veux bien accepter cette couronne… après tout! Et puis, au sujet des Folks, je ne pense pas qu’il se trouve encore de ta famille sur les lieux de la mine, ils sont sans doute éparpillés et je dois t’avouer avoir contribué un petit peu à cette explosion fatale . Mais les lutins ne meurent pas! Ils finiront tous par se rejoindre. Ça pourrait toutefois être un peu long… Quant à ton vieux Folk, je vais t’aider à le retrouver… Il est sûrement quelque part par ici s’il a voyagé dans la même direction que toi, on le cherchera.

– Merci, votre aide m’est rassurante.

– À partir de maintenant, Nicolin Folk, je serai ta reine et tu seras mon plus nouveau sujet. Je ferai en sorte que tu retrouves tous les tiens. Nous commencerons par le vieux Folk. Nous irons pays par pays si cela est nécessaire! Nous allons débuter par l’Irlande, c’est le pays le plus près de mon île. Connais-tu l’Irlande?

– Non, majesté! Je n’ai jamais fait de livraison en Irlande.

– Tu iras dans cette belle contrée de verdure. Tu observeras les habitants. Si tu ne vois pas le vieux Folk, tu demanderas à mes sujets s’ils l’ont aperçu, s’ils peuvent t’aider à le retrouver. Je veux dire mes sujets, qui sont, pour l’Irlande, les Lépréchauns, et aussi les Cluricauns. Méfie-toi de ces derniers, ils sont connus pour être un peu profiteurs. Je t’aiderai parfois à gagner du temps dans tes déplacements, quand ce sera nécessaire…

– Un grand merci, mais comment je vais me rendre en cette terre d’Irlande?

– Tu y seras dans un instant, Nicolin Folk, le souffle de Féerie va t’y mener!

Et l’instant d’après, dans la cave d’une auberge champêtre en Irlande, sans raison apparente, il se produit un effroyable courant d’air qui ouvre la porte brusquement et souffle sur la place avec force, poussant Nicolin Folk à l’intérieur.

(À suivre dans la prochaine édition du Ski-se-Dit…)

Lexique

Savoir : ensemble de connaissances acquises

Arborer : afficher, porter avec fierté

Détériorée : amochée, brisée, abîmée

Éparpillés : répandus un peu partout

Fatale : qu’on ne peut éviter

Contrée : étendue de pays, région