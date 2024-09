Amélioration de la couverture cellulaire : cinq nouveaux sites prévus dans la circonscription de Bertrand

Communiqué de presse

Sainte-Agathe-des-Monts, le 9 septembre 2024

Une deuxième phase de construction de sites cellulaires visant à améliorer la couverture du réseau cellulaire s’amorce, alors que le gouvernement du Québec prévoit cinq sites cellulaires supplémentaires dans la circonscription de Bertrand. La députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, en a fait l’annonce aujourd’hui.

La séquence de déploiement prévoit l’aménagement de deux sites dans la municipalité de Val-des-Lacs, deux sites dans la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et d’un site dans la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides. À terme ces sites amélioreront la couverture pour plus de 2 000 unités d’habitation, sur plus de 220 kilomètres de routes réparties dans la majorité des 15 municipalités de Bertrand. Une carte interactive, permettant le suivi des travaux et la couverture acquise, est par ailleurs prévue être mise en ligne par le gouvernement d’ici la fin de l’année 2024.

Ces constructions surviennent dans la phase 2 des travaux d’amélioration de la couverture cellulaire, prévue dans le cadre du budget 2024-2025 et annoncée le 13 mars dernier. Ainsi, les infrastructures nécessaires seront déployées sur au moins 100 nouveaux emplacements sur le territoire du Québec. Cela représente une enveloppe de 170 M$. Ce minimum de 100 nouveaux chantiers de construction de sites cellulaires s’ajoute aux 84 emplacements prévus dans la phase 1 et dont la construction est déjà bien entamée.

Le gouvernement planifie la fin des travaux dans les zones où le signal est inexistant ou de mauvaise qualité d’ici le 31 décembre 2026.

Citations :

« La géographie et le relief de notre territoire amènent des défis particuliers pour la couverture cellulaire. Nous relevons ces défis parce qu’avoir une bonne connexion, partout dans notre circonscription, est autant une question de sécurité qu’un enjeu de développement économique. Je suis très fière que notre gouvernement respecte cet engagement majeur que nous avons pris envers les citoyens et villégiateurs de Bertrand. Je suivrai de près l’avancée des travaux, en collaboration avec les municipalités et les instances impliquées. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation

« Les régions qui bénéficieront de ces nouvelles infrastructures verront rapidement la différence. Là où leurs citoyens pouvaient se sentir isolés, nous améliorons les communications quotidiennes. Autant pour les loisirs que pour le travail, cette couverture cellulaire étendue facilitera la vie de celles et ceux qui se trouvent dans les endroits concernés. Les services touristiques offerts n’en seront, eux aussi, que de meilleure qualité. Un plus pour l’économie régionale! »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité)

Source : Claudia Loupret Attachée de presse Cabinet du ministre des Finances Tél. : 418 670-6413 claudia.loupret@finances.gouv.qc.ca

Hugo Paquette Conseiller politique Circonscription de Bertrand Tél. : 819 326-1020 hugo.paquette@assnat.qc.ca