Caroline au Marathon pour tous 2024 : Paris nous a conquis

Caroline Boulanger, Membre du CA du journal Ski-se-Dit

J’ai encore les pieds en sol français, au moment d’écrire ces lignes, en attendant mon vol de retour. Je reviens avec MA médaille du Marathon pour Tous des JO 2024. Une nouveauté que l’organisation de Paris a mise en place pour la première fois de l’histoire des Jeux olympiques.

Union des peuples, diversité culturelle, les regards émerveillés et communicatifs d’humains heureux étaient partout dans les rues. C’était la fête mondiale du sport. Les Parisiens résidents, le peu qui restaient durant les JO, étaient résilients, patients et fiers. La ville était en « vacances ».

Pour participer au MTP (Marathon pour Tous), il fallait remplir trois conditions : avoir plus de vingt ans, être muni d’un certificat médical et, surtout, avoir un très bon niveau sportif. En plus de ces trois critères, l’organisation avait mis en place des challenges, des quiz et des jeux sportifs depuis 2021. Il fallait atteindre la barre des 100 000 points avant le 31 décembre 2023 pour être ensuite sélectionné au tirage au sort en début d’année 2024. Nous étions 400 000 inscrits aux différents challenges. Pour ma part, c’est l’équivalent d’environ 4000 km que j’ai dû courir en 12 mois dans l’année 2023 pour avoir les 100 000 points demandés et être tirée ensuite.

Participer au MTP était gratuit. Une course de cette envergure aurait coûté facilement 400 $ si l’on compare à une participation au prestigieux Marathon de Boston ou celui de New York. Il faut voir toute l’organisation mise en place derrière de telles festivités, la musique, les effets lumineux, les écrans géants, le personnel et le transport la nuit… bref, une grosse affaire.

Le MPT s’est déroulé le 10 août dernier à 21 heures, l’avant-dernière journée des Jeux olympiques. Il y a eu 20 024 participants choisis dans 127 pays (deux fois moins qu’au marathon de Paris ou de New York).

L’organisation du MPT est la première à avoir atteint la parité hommes-femmes parmi les participants au marathon. Cette parité s’est appliquée également à toutes les disciplines olympiques des Jeux.

Ce même samedi 10 août 2024, l’État français a officiellement remis un label « Terrain d’Égalité » au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, pour valoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport. Ceci, autant sur le plan de la diffusion de chaque discipline durant les Jeux que pour favoriser de bons modes préparatoires, sains et égaux, pour les athlètes en entraînement.

Le parcours historique de 42,195 km nous a fait gambader au crépuscule devant les plus beaux monuments. Départ à l’Hôtel de ville, puis nous longeons la pyramide du Louvre, dans la prestigieuse rue de Rivoli, puis nous passons devant le Grand Palais jusqu’au Trocadéro, où se disputait une autre discipline en même temps. Ensuite ce fut la Bastille, la tour Eiffel ornée de ses 5 anneaux lumineux. Nous courions sous un croissant de lune qui semblait nous guider vers l’horizon jusqu’en fin de parcours… C’était comme vivre un rêve…

Ah! J’allais oublier les 450 mètres de dénivelé positif pour aller voir le château de Versailles en périphérie de la ville. Tout un détour, mais cela en valait la peine!

J’avoue, j’avoue, j’ai eu les yeux pleins d’eau à plusieurs reprises. J’ai vite arrêté de penser au temps de course, pour plutôt savourer l’instant en pleine conscience. J’ai pris le temps de taper dans les mains des gens qui nous encourageaient tellement de bon cœur. J’ai aussi filmé le parcours « de l’intérieur » et pris quelques photos pour partager avec ma famille et mes amis coureurs/coureuses.

Je suis une femme sportive non élite de 47 ans, très loin du niveau des athlètes des Jeux. Mais j’ai le bonheur de toujours courir avec joie. Nous sommes 20 024 participants à avoir vécu ce moment privilégié, ce samedi 10 août, dans la nuit et l’euphorie de Paris. C’est inoubliable et ça ne s’invente pas.

Maintenant, pour les prochains Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, la barre est fixée très, très haut. J’ai entendu dire que les Américains allaient reprendre quelques éléments des JO de Paris… comme le MPT. Ce serait formidable. J’ai le cœur rempli de gratitude envers mon pays, Paris, l’organisation des JO, qui nous ont permis de participer à cette incroyable course dans la nuit. Quelle idée de génie!

***