Prévenir la sensation des jambes lourdes

Marlène Gosselin, Institut Marlène

Avec l’été et les grandes chaleurs que nous vivons de plus en plus, certaines personnes développent une sensation de jambes lourdes qui peut devenir un véritable obstacle à leur bien-être. Les jambes lourdes sont dues à de l’insuffisance veineuse chronique, un problème de santé qui touche les veines des jambes. Celles-ci ont pour rôle de retourner le sang vers le cœur afin d’assurer une circulation sanguine efficace. Pour ce faire, elles doivent travailler contre la gravité. En temps normal, les veines remplissent ce rôle grâce à leur caractère élastique, aux contractions des muscles qui les entourent et à la présence de valves qui empêchent le sang de rebrousser chemin.

Il peut arriver que les veines aient de la difficulté à retourner le sang vers le cœur, notamment si elles sont moins élastiques ou si les valves dont elles sont munies fonctionnent moins bien. Cela entraîne alors une accumulation de sang dans les jambes et une sensation de lourdeur.

Les causes de la sensation de jambes lourdes

Qu’il s’agisse d’une gêne occasionnelle ou d’un problème récurrent, il est essentiel de comprendre les causes de cette sensation et d’adopter les bonnes habitudes pour y remédier.

Outre les problèmes de circulation sanguine, des muscles moins toniques, des fluctuations hormonales (menstruations, grossesse, ménopause, etc.), de longues périodes d’immobilité en position assise ou en station debout prolongée, la chaleur, le manque d’exercice, des vêtements trop serrés, le surpoids, le tabagisme et le vieillissement peuvent accentuer les sensations d’inconfort. Il est donc crucial d’être attentifs aux signaux que notre corps nous envoie et d’adopter des stratégies pour prévenir cette gêne.

Soulager la sensation de jambes lourdes

Heureusement, il existe plusieurs moyens de soulager la sensation de jambes lourdes et

de retrouver une légèreté bienvenue. Boire suffisamment d’eau, consommer des tisanes à base de plantes comme la vigne rouge, pratiquer régulièrement de l’exercice, prendre des pauses pour marcher, éviter les douches trop chaudes sont autant de mesures simples mais efficaces. Aussi, élever les jambes lorsque c’est possible, car le fait d’avoir les jambes surélevées facilite le retour sanguin et réduit ainsi l’impact de la gravité. Porter des bas de contention également : ils exercent une pression graduée sur les jambes afin de favoriser la remontée du sang vers le cœur.

Certains produits corporels soulagent également la sensation d’inconfort. Un gel à base de camphre, de Centella asiatica et de menthol délasse et soulage les jambes fatiguées grâce à son effet décongestionnant et tonifiant, en activant la microcirculation sanguine tout en renforçant la tonicité des petits vaisseaux sanguins. Sous forme de gels, ces produits peuvent s’appliquer par-dessus les bas de contention pour une action rafraîchissante immédiate. Il existe également des soins en institut pour les jambes lourdes. En 30 minutes seulement, ces traitements vous apporteront un soulagement immédiat tout en délassant vos jambes par l’effet vasoconstricteur des vaisseaux sanguins.

Ne souffrez plus de cet inconfort, vous avez le pouvoir d’améliorer votre qualité de vie grâce à des gestes simples et des soins adaptés.

Bonne fin d’été!

Référence : Livret de formation Phytomer