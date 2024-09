Lorraine Hamel, Courtier immobilier et résidentiel

Rares sont les personnes qui n’ont aucun intérêt pour l’immobilier. Que je sois au marché, en visite chez des amis, à un mariage, fréquemment, on me pose les questions : « Quand est-ce le bon moment pour vendre ou acheter? Combien vaut ma maison? Quelles rénovations dois-je faire pour augmenter la valeur de ma propriété? », etc.

Si je regarde les statistiques, le marché est en croissance; ce n’est pas la folie, juste normal. Le nouveau « normal » est : une propriété affichée au bon prix et en bonne condition se vend. Oui, les valeurs ont augmenté, et par endroit, les taxes municipales aussi. Le « normal » est que la propriété peut se vendre en quelques mois.

Certaines propriétés affichées entre 285 k$ à 375 k$ peuvent parfois se vendre en surenchères. On parle ici d’une surenchère de 2 ou 3 promesses d’achat, car nous avons plus d’acheteurs dans ce budget.

Cette année, j’ai accompagné un client acheteur de plex. Il y a eu surenchère pour un 6-plex, une construction récente sur la rive nord. Tout dépend du produit, du prix et de l’intérêt de l’acheteur.

C’est toujours le moment de vendre selon votre projet immobilier, votre situation personnelle, etc. Un nouvel emploi dans une nouvelle région, un troisième enfant, un décès, une séparation…

Il y a un mythe sur les ventes de propriétés avant le 1er juillet. Les locataires ont souvent un bail qui se termine le 30 juin, mais plusieurs prennent des ententes avec leurs propriétaires pour quitter avant terme. Ainsi, depuis plusieurs années, les déménagements se font toute l’année, autant pour les locataires que pour les vendeurs.

Prenons les aînés : c’est important pour eux de rester dans leur maison le plus longtemps possible tout en recevant différents services. C’est difficile de quitter son lieu de vie où l’on a passé plusieurs années. Les problèmes de santé précipitent la décision de déménager dans un lieu adapté à sa condition de vie.

Si la question vous chicote, prenez un rendez-vous avec un courtier et discutez de votre situation. Ça vaut la peine. Depuis 15 ans, je rencontre tout type de vendeur ou d’acheteur. En tant que courtiers, nous prenons le temps d’évaluer la situation, et la réflexion peut prendre du temps, quelques mois même.

Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions, c’est toujours un plaisir de discuter avec vous!