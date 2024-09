VIVACE: Carnet d’autonomie élémentaire

De sa fameuse « ferme impossible » à Sainte-Lucie-des-Laurentides, Dominic Lamontagne fait l’apologie d’une agriculture vivrière responsable, à l’échelle d’une communauté. Entre écueils et euphories, il soutient que, en théorie comme en pratique, oser la terre est non seulement possible, mais nécessaire.

À la fois journal et carnet de bord, Vivace, paru aux Éditions Leméac, est le récit très en verve du quotidien sur treize mois d’un artisan fermier qui, avec sa ferme de subsistance, nous montre par l’exemple les avantages de tendre collectivement vers une plus grande autonomie élémentaire. Un livre rempli de savoureux moments, tout autant que de délicieuses idées. Y compris quelques missiles critiques en direction du MAPAQ…

« Je m’assois sur une roche, à l’ombre de mon chapeau, et je me laisse aller à quelques rêveries. Il n’y a pas plus doux à l’oreille du berger que le son régulier de ses bêtes qui, le mufle bien enfoncé dans le pacage, déchirent l’herbe épaisse et font tinter leurs clochettes entre chaque bouchée. C’est le bruit de l’abondance et du contentement. »

