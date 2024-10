28 octobre – Matin agité dans les écoles secondaires

Ce lundi 28 octobre, deux événements sont survenus dans les écoles secondaires Augustin-Norbert-Morin, à Sainte-Adèle, et la polyvalente des Monts, à Sainte-Agathe-des-Monts.

Le Centre de services scolaire des Laurentides a émis divers communiqués durant cet avant-midi chargé. Il a d’abord annoncé une évacuation préventive «en raison d’un incident mineur ayant causé de la fumée dans une partie de l’établissement […] les élèves et le personnel ont été évacués rapidement et dirigés vers le Centre sportif des Pays-d’en-Haut». Environ une heure plus tard, tous ont pu réintégrer les lieux en sécurité à la suite de l’autorisation des pompiers.

Vers 9h30 également, le CSS des Laurentides a annoncé le confinement barricadé préventif à la polyvalente des Monts à la suite d’une menace apparue sur les réseaux sociaux. Les élèves qui n’étaient pas encore entrés dans l’établissement sont repartis dans leur autobus ou amenés dans l’aréna, voisin de l’école. La police était sur place tout le long de l’opération de code noir, et on demandait aux élèves de ne pas utiliser leurs cellulaires et aux parents de ne pas se présenter sur les lieux pour faciliter le travail des policiers. Un peu avant midi, un nouveau communiqué du CSS annonçait que la vérification policière se terminait et que le déconfinement progressif se ferait un local à la fois.

Il s’agit d’un événement potentiellement stressant pour les élèves l’ayant vécu. Les proches sont invités à parler de la situation avec les enfants touchés. Il existe aussi des ressources d’aide dans de tels cas: