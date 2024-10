Campagne de vaccination automnale contre les infections respiratoires dans la région des Laurentides

Communiqué de presse

Saint-Jérôme, le 9 octobre 2024 – À l’approche de la saison hivernale avec une circulation attendue des virus et infections respiratoires, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides invite la population à se faire vacciner contre la COVID-19 et la grippe pour protéger sa santé et celle des autres.

Dès le 16 octobre prochain, la campagne de vaccination débutera dans la région et offrira gratuitement à toute la population le vaccin contre la grippe et la COVID-19, et à certains groupes, le vaccin contre les infections à pneumocoque. La vaccination est particulièrement recommandée aux personnes qui risquent de développer des complications si elles contractent ces virus et infections respiratoires.

Les personnes vulnérables ou à risque sont encouragées à prendre rendez-vous dès maintenant :

 Personnes résidant en centre d’hébergement et de soins de longue durée ou en résidence privée pour aînés ou vivant dans d’autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables;

 Personnes âgées de 60 ans et plus;

 Personnes immunodéprimées, dialysées ou vivant avec une maladie chronique;

 Femmes enceintes et les parents de bébés de moins de six mois;

 Travailleurs et travailleuses de la santé;

 Adultes vivant en région éloignée ou isolée.

La population générale pourra également prendre rendez-vous à partir du 16 octobre. Pour faciliter l’accès aux services, la vaccination sera offerte dans l’ensemble des points de service locaux de la région ainsi que dans certaines pharmacies communautaires. Il sera possible de recevoir les vaccins contre la COVID-19 et la grippe lors de la même séance de vaccination.

Prise de rendez-vous obligatoire :

 En ligne sur clicsante.ca;

 Par téléphone au 1 877 644-4545.

Afin de limiter la propagation des virus et mieux protéger les plus vulnérables, la Direction de santé publique des Laurentides rappelle également l’importance de poursuivre les mesures de prévention, telles que le lavage des mains, la limitation des contacts ou le port du masque en cas de symptômes. En présence de fièvre, il est recommandé de rester à la maison.

Pour plus d’informations sur la vaccination contre la grippe et la COVID-19, consultez la section « Soins et services / Vaccination » sur santelaurentides.gouv.qc.ca.

