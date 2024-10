Centre d’exposition de Val-David : S’enraciner

Qui est déraciné déracine.

Qui est enraciné ne déracine pas.

— Simone Weil

J’entends les chants de la terre

Tous les espaces m’habitent

— Madeleine Gagnon

Ensemble, trois générations de femmes exposent la puissance de la terre où nous séjournons, pivot d’une réflexion poïétique, celle du sous-sol, des racines comme celle du brin d’herbe tout autant que de notre fragilité humaine, notre humilité face à ce qui nous dépasse, car tout le cosmos est présent dans cette herbe, dans cette radicelle. Inséparable du milieu naturel, l’être humain arrive dans une histoire déjà commencée. Écoutons la terre. Entendons-la.

Robin Hutchinson passe de l’atelier à la forêt pour œuvrer. La céramiste prend soin de nous montrer la terre sous nos pieds à même l’argile d’ici qu’elle façonne tandis qu’elle nous projette dans le cosmos avec ses assiettes astrales, ses myriades de bols; elle fait basculer l’horizon de haut en bas. S’enfoncer au sein de la terre signifie aussi s’élever vers le soleil.

Artiste émergente, Andréanne le. Hudon peuple ses immenses tableaux de créatures végétales saisissantes alors que ses assemblages botaniques et ses feuilles d’herbier intiment au regard de s’approcher de la nature où la peintre s’abreuve, méditative.

Originaire d’Ukraine, Eugenia Reznik dessine, brode, imprime des racines sans fin, fasciculées, pivotantes, traçantes qui voyagent, courent, migrent et émigrent sur les murs, immenses, si profondes qu’elles vont du plancher au plafond, pointant jusqu’au ciel. Imaginez l’étendue de la canopée!

Véritable mise en abîme symbolique de l’ancrage du Centre fermement établi dans sa communauté et bien au-delà, de ses liens vivants avec la collectivité qui s’étendent, se ramifient s’étalent, s’activent et participent depuis quarante ans maintenant à son essor. Mais que de temps et de foi faut-il pour que les choses puissent naître, germer, grandir, essaimer et se développer, durer et perdurer. S’enraciner. Or, détruire demande si peu de temps alors que construire est si long. La puissance des racines démontre bien la part insondable mais fondamentale, indissociable de la nature et des arts dans nos vies, au quotidien. Mais encore faut-il la reconnaître pour en prendre soin et mieux être.

Manon Regimbald,

Au plaisir de vous accueillir au Centre

Jusqu’au 5 janvier:

Sous mes pieds, de ROBIN HUTCHINSON

Herborisations, d’Andréanne le. Hudon

Prendre racine, d’Eugenia Reznik

Dimanche 27 octobre et 24 novembre à partir de 13 h 30 – Ruche d’art animée par Isabelle Gagnon | Samedi 19 octobre à 14 h ‑ rencontre avec les artistes Robin Hutchinson, Eugenia Reznik et Andréanne le. Hudon (via Zoom) | Samedi 26 octobre à 14 h – Lancement de Gilles Boisvert Temps et espace par Robert Bernier, préface de Germain Lefebvre | Samedi 9 novembre à 14h ‑ présentation des vidéos de Mario Côté : Les voix fantômes de Valentin Silvestrov, compositeur ukrainien, sous la dir. du Nouvel Ensemble moderne 2023, Et seul le roseau ruisselle à la lumière du jour, conçu pour le Nouvel Ensemble Moderne par la compositrice ukrainienne Alla Zagaykevych 2023

www.culture.val-david.qc.ca