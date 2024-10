Chronique no 8 : Quel bon vent vous amène?

Nicole Davidson

C’est autour d’un petit déjeuner, offert par notre interprète, que Marlen et moi avons pu échanger. Mon espagnol n’étant pas encore au point et son français étant encore un peu hésitant, c’est Monica qui nous a invitées chez elle, tellement fière d’avoir retrouvé une compatriote. Hablo, hablas, habla… qu’à cela ne tienne, nous nous sommes parfaitement comprises.

Partir de Bogota, en Colombie, et se retrouver immigrante à l’approche de la septantaine demande du courage. Marlen Jópez n’en manque pas, et sa faculté d’adaptation remarquable en témoigne.

Le travail ne lui fait pas peur. Elle a trouvé un emploi à l’épicerie Metro. La tâche qui lui a été confiée lui tient à cœur. La présentation et la supervision du comptoir de fruits et légumes n’ont plus de secrets pour elle. Sa motivation est bien simple : ce doit être parfait car ce sont des personnes qui vont voir, acheter et manger ces produits-là. Il faut que ce soit comme si eux-mêmes s’en étaient occupés!

Mais pourquoi a-t-elle élu domicile à Val-David? Comment est-elle arrivée ici?

Elle aurait pu s’envoler pour la Hollande, où une de ses filles habite… mais c’est à l’invitation de son autre fille mariée à un Québécois qu’elle a répondu par l’affirmative. Le couple s’était établi à Montréal au début de son périple canadien, pour ensuite être attiré par Val-David en 2017. Ils voulaient offrir à leurs enfants, nés dans la grande ville, un endroit en symbiose avec la nature.

C’est après qu’ils ont commencé à sérieusement réfléchir à la possibilité d’aider Marlen à migrer ici et à l’héberger.

Marlen aime marcher en montagne. Elle aime nager. Elle aime faire du lèche-vitrine. Elle adore ses petits-enfants qui fréquentent les écoles Sainte-Marie et Saint-Jean-Baptiste. Elle est d’ailleurs grand-maman 5 fois. C’est une belle femme, toute douce, qui apprécie la nature et la tranquillité de notre village. Elle souligne l’amabilité des citoyens et des clients qu’elle rencontre. Elle a tissé des amitiés à Val-David et, à ma grande surprise, à Sainte-Adèle : une amie chilienne. Le monde est petit!

Ce samedi, en Estrie, aura lieu une fête familiale importante. Les anniversaires de plusieurs coïncident en cette période. Alors, tout le monde se réunit pour la fiesta familiale, une fois par année. C’est bon pour réchauffer les cœurs et adoucir le mal du pays.

Si vous la rencontrez à l’épicerie Metro, je vous invite à la saluer.