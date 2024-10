Il était une fois une remarquable Table des gourmets…

Jocelyne Aird-Bélanger, Résidente de Val-David

Il y a 10 ans ouvrait à Val-David un tout nouveau restaurant de fine gastronomie, pour le plus grand plaisir des amoureux de la cuisine recherchée, la TABLE DES GOURMETS. Ce nouveau venu était le fruit d’une passion partagée par toute la famille du chef Thierry Rouyé, assisté en cuisine de son fils Maxime et en salle, de son épouse Pascale. En fait, ce lieu était leur quatrième restaurant après deux autres ouverts en Bretagne avant leur arrivée au Québec en 2005 et un très connu à Montréal par la suite. Ils ont tenu ce troisième restaurant, LA PORTE, pendant 9 ans avec Maxime pendant que celui-ci terminait à l’ITHQ (Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec) sa formation de cuisinier déjà commencée en France. Valentin, leur deuxième fils, est toujours à Montréal comme pâtissier de restaurant.

Le chef Thierry s’est intéressé à la cuisine dès l’âge de 8 ans en regardant sa grand-mère travailler durant les vacances d’été et il commençait déjà, même tout petit, à préparer des légumes pour l’aider. Diplômé de l’école hôtelière de Brest à 17 ans, il a travaillé à la montagne l’hiver et à la plage l’été tout en continuant à se former et à développer son goût et ses compétences en fréquentant de grands chefs, en voyageant et en lisant des revues très spécialisées. Dans le cadre d’un de ses emplois d’été, il rencontra Pascale, son épouse, avec qui il a ouvert son premier restaurant à 21 ans, peu après la naissance de leur premier fils, Maxime.

Comme Thierry a toujours travaillé avec les producteurs en direct et fait ses achats en personne sur les marchés locaux, Pascale et lui ont commencé à fréquenter Val-David en venant au Marché tous les samedis matins avant même de s’installer ici. Lorsqu’un jour, saturée de Montréal, la famille décida de fermer son commerce et de s’implanter ailleurs, c’est à Val-David qu’elle a tout naturellement pensé. Thierry Rouyé a toujours défendu avec ardeur les produits du terroir québécois et il affichait fièrement les noms des producteurs sur sa carte.

— Je travaille ces produits « à la française », avec mes goûts, mes saveurs à moi, dit-il. On est loin des entrecôtes et des magrets. Ici, tout est goûteux, authentique. Ce que nous voulons, c’est que les gens passent un bon moment. On les accueille comme on le ferait chez nous. Notre métier en est un de passion. Notre motivation, ce n’est pas l’argent, mais l’échange, le partage. J’aime particulièrement les produits de la mer, sans doute à cause de mes origines bretonnes. Ma cuisine doit permettre aux gens de partager une expérience, une émotion, je cherche à les amener ailleurs, le temps d’une bouchée…

Le cuisinier est un marchand de bonheur, pouvait-on lire en ouvrant le site web de la TABLE DES GOURMETS. Dans ce cas-ci, c’était particulièrement vrai, qu’on y soit allé les midis d’été sur la terrasse avant ou sur celle à l’arrière. Les autres saisons, Pascale nous accueillait dans un décor sympathique et recherché, dans une ambiance chaleureuse où l’on était toujours certains de déguster des mets délicieux, préparés avec soin, et le plus souvent innovants et créatifs. On sentait la passion du travail bien fait dans cet établissement et il était facile d’imaginer tout le travail requis pour arriver à pareil résultat.

Mais le manque de relève associé à la difficulté de trouver du personnel en salle, avec en plus, évidemment, la longue crise de la COVID ont petit à petit eu raison des meilleures intentions, aussi bien de Thierry et de Maxime en cuisine que de Pascale, l’organisatrice et coordonnatrice en chef de cette table si attachante. La cuisine est aujourd’hui définitivement close et l’équipement, liquidé. Maxime travaille dans un autre restaurant de la région. Pascale et Thierry, quant à eux, après plus de quarante ans de restauration, préparent d’autres projets intéressants mais un peu moins accaparants.

À travers toute cette aventure et ces aléas, Thierry aura eu le temps de dessiner et de faire bâtir deux maisons, dont l’une qu’il habite aujourd’hui avec son épouse. Artiste de la table et de l’art de vivre, toujours créatif, Thierry Rouyé continuera assurément à réaliser des projets passionnants, bien sûr appuyé par Pascale, sa partenaire de toujours.

MESSAGE publié sur FACEBOOK (16 juillet 2024)

LA TABLE DES GOURMETS fête ses 10 ans cette année.

Et nous annonçons à nos chers amis et clients que nous faisons notre dernière saison.

Nous venons de vendre la bâtisse et la vocation sera totalement différente […]

Personnellement, vous allez pouvoir continuer à nous suivre au marché de Val-David tous les samedis matins jusqu’en octobre et dans notre futur projet, chez vous ou à l’extérieur pour vos événements.

Merci pour les dix merveilleuses années à Val-David.

À bientôt pour d’autres nouvelles.

Pascale, Thierry et Maxime

