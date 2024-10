COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – 21 octobre 2024

« On joue avec les mots »

Initiation gratuite à la poésie pour tous

L’écrivaine Rosette Pipar invite les amateurs de poésie à participer à un atelier de création de poèmes qui se tiendra à la Bibliothèque de Sainte-Adèle, 555 Bd de Sainte-Adèle, local 118 à Sainte-Adèle, le jeudi 7 novembre de 10h à 12h. Les participants pourront créer leur propre poème. La participation est gratuite, cependant, il est nécessaire de réserver sa place à rosettepipar@gmail.com – tel 514 953 5615 ou responsablebiblio@vdsa.ca.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet 1001 pots… 1001 mots parrainé par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), sous la présidence d’honneur d’André Genest, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut et conçu par Rosette Pipar qui a créé des poèmes à propos d’artistes et artisans des Laurentides. Une série télévisée sera diffusée sur les ondes de NOUSTV Laurentides dès 2025 dans laquelle on verra les artisans à l’œuvre dans leur atelier respectif et l’animatrice dont les poèmes seront intégrés dans chacune des émissions.

À qui s’adresse cet atelier

Toute personne qui aime jouer avec les mots peut participer à cet atelier. Il suffit d’amener un crayon, un carnet, des feuilles seront fournies, et surtout de la bonne humeur. L’animatrice fera un petit survol sur la définition d’un poème, elle en lira quelques-uns et donnera quelques suggestions.

Rosette Pipar est passionnée d’écriture et a publié 19 livres dont des biographies d’artistes, des livres sur Sœur Angèle, 5 recueils de poésie, des essais. Son approche est humaniste et spirituelle. Elle a été invitée à de nombreux événements à l’étranger et au Québec dont le Festival international de poésie de Trois-Rivières. www.rosettepipar.com. Elle a conçu et animé plusieurs séries télévisées notamment à Nous TV : « Métamorphoses… les mots qui font du bien », « Les créateurs de petits bonheurs » et, en 2024, « RegArts poétiques » livrant des poèmes créés par elle à propos d’artisans et d’artistes des Laurentides.