Morrigane et les Folks de Val-David Épisode 7

Texte et illustrations – Gilles Parent

Dans la cave de l’auberge, les Lépréchauns veulent savoir de Nicolin qui a commandé une couronne d’or pour la reine et fée Morrigane…

– Je n’en sais rien, répond Nicolin. Seul le vieux Folk connaît les noms de ceux qui commandent de l’ orfèvrerie chez nous.

– Ouais… dit le violoneux, tout cela nous paraît étrange! D’ailleurs, le nom de Folk nous est totalement inconnu, ça sonne un peu germanique ou « english » comme nom. Nous sommes à regret de ne pouvoir vous aider, monsieur… Folk!

– Nous vous souhaitons tout de même bonne chance dans votre quête, conclut le cordonnier, et poursuivant en sourdine au violoneux ¾ c’est du bluff , de la mascarade , vivement qu’on s’en débarrasse gentiment…

– Mais à tout hasard, avant votre départ très imminent , monsieur Folk, je propose que nous interrogions le violon, il nous donne toujours les réponses à nos questionnements. C’est un instrument d’une grande sensibilité!

– Je ne connais pas cet instrument. À la mine, nous n’avons que des instruments à vent, des cors divers, vous les connaissez?

– Oui, je vois! Mais avec le violon, c’est très différent, je peux lui demander de pleurer, ou de rire, ou de répondre à une question en glissant l’archet sur les cordes… Y a-t-il un ou des individus qui se nomment Folk dans notre canton et en dehors de cette auberge?

(illustration 18)

Le violon vibre d’un son grave et profond qui s’apparente à un long « nnnonnnn ».

– Vous avez entendu? Il a dit non! Le violon est magique et ne ment jamais. C’est dommage, mais tout de même, pour souligner votre départ, je peux vous jouer une petite gigue bien de chez nous…

Mais les premières notes de la gigue sont rapidement interrompues par l’arrivée d’un autre individu. C’est Cluricaun. Il fait son entrée à grand bruit et sans gêne. L’œil malin et l’air redoutable, il s’avance au milieu du groupe. Il donne l’impression d’être un peu éméché .

(Illustration 19)

– Chaaalut la compagnie! J’ai été attiré par ce bruyant air de gigue et aussi par un autre bruit, ouais… un bruit qui court au village qu’il y a ici un individu venu de loin, inconnu dans notre pays, et qui est à la recherche d’un de ses compères … Un dénommé Folk, m’a-t-on dit. C’est vrai? Serait-ce ce jeune blanc-bec, chers amis Lépréchauns?

Cluricaun s’approche et passe ses doigts sur la tunique de Nicolin en y prélevant la poussière d’or dont il est couvert dans chaque repli de ses vêtements. Il porte sa main à son gros nez rouge et il sent.

– Ça sent le métal, cette poudre, fiston, et pas n’importe lequel, ça sent l’or!

– On s’est trompé, mon frère, dit le violoneux à voix basse au cordonnier. Il disait sans doute vrai, notre imposteur.

– Je me présente. Cluricaun, je suis l’inventeur du whiskey que les humains boivent trop. J’en fabrique toujours, j’en consomme un peu, et j’en vends à certains aubergistes qui savent m’accueillir. Et ils sont nombreux. En dehors de cela, à cause de ma profession, je me promène à travers tout le pays. C’est ce qui m’emmène à toi, fiston, ton nom?

– Nicolin Folk! dit-il en serrant la main que Cluricaun lui présente.

– Enchanté que je suis, fiston! J’ai une proposition à te faire, fiston Nicolin… Parce que je sais où se trouve ton vieux Folk!

– Je savais bien que quelqu’un viendrait à mon aide. Merci, monsieur Cluricaun! Quand partons-nous?

(À suivre dans la prochaine édition du Ski-se-Dit…)

Lexique

Lépréchauns : lutins, dans la tradition irlandaise

Orfèvrerie : art, métier, fabrication d’objets d’ornement en métaux précieux

Germanique : des pays de langue et de culture allemandes

Bluff : attitude consistant à cacher ses intentions

Mascarade : mise en scène trompeuse, ridicule

Imminent : qui est sur le point de se produire

Cors : instruments de musique à vent, de la famille des cuivres

S’apparenter à : ressembler à

Éméché : un peu ivre à la suite de l’absorption de trop d’alcool

Compères : camarades, compagnons

Whiskey : whisky irlandais, type d’alcool